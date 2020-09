Coronavirus : le maire de Nice va présenter un protocole pour éviter la fermeture des bars et restaurants

Le gouvernement prend de nouvelles mesures restrictives pour endiguer la propagation du coronavirus. Olivier Véran, le ministre de la santé a présenté une nouvelle carte du pays, avec cinq niveaux de surveillance dont trois d'alerte : "alerte" / "alerte renforcée" / "alerte maximale". En "alerte renforcée" la ville de Nice doit faire fermer ses bars et restaurants maximum à 22 heures. Mais le maire de Nice n'est pas d'accord.

"On ferme les bars, les restaurants, c'est à dire les lieux où on peut contrôler les gens, ça ne me parait pas cohérent"