Coronavirus : le maire de Ris-Orangis remet son programme à plat

Face à la situation inédite que nous traversons et pour faire face à l'épidémie et aux besoins de ses administrés, Stéphane Raffali, le maire socialiste de Ris-Orangis (Essonne), élu dès le premier tour, a décidé de "réinterroger" les habitants sur leurs priorités.

Stéphane Raffalli a lancé un exercice démocratique de grande envergure pour donner la parole à tous ceux qui le souhaitent pour réinterroger leurs priorités et adapter ses orientations politiques et son programme dans sa ville de Ris-Orangis (Essonne). "Ce virus a bouleversé nos vies, il est légitime de se réinterroger sur notre organisation collective", explique le maire socialiste, invité de France Bleu Paris ce vendredi.

Élu dès le premier tour le 15 mars dernier, Stéphane Raffali aurait pu "dérouler notre projet sans se poser de questions", dit-il. Mais la crise sanitaire et épidémique l'oblige à remettre les choses à plat, selon lui. Pour cela, il a décidé de lancer _"une grande concertation citoyenne." Les habitants ont besoin "que le commun fonctionne, les hôpitaux, les services sociaux, l'école, les services sanitaires. Or la crise a révélé un certain nombre de vulnérabilités qu'il faut corriger"._

250 emplois créés pour confectionner des masques

Parmi les décisions déjà prises, la création d'un "atelier géant de confection de masques, une manufacture avec 250 personnes engagées pour produire les masques nécessaires à notre population"û. Le maire de Ris-Orangis rappelle aussi qu'il a dû mettre en place l'"été apprenant", pour 760 enfants, sans avoir reçu beaucoup d'aides de l'Etat.

Stéphane Raffali a également décidé de mettre en place une soupe populaire pour venir en renfort aux cotés des associations de distribution alimentaire qui n'arrivent pas çà faire face à la demande.

200 personnes ont participé au premier échange sur la question du climat dimanche 4 octobre. Prochain rendez vous dans le courant du mois autour des questions de mobilité et des transports.