Coronavirus : le Parlement autorise le recours au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022

Le Parlement a autorisé, ce vendredi, le recours au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. L'Assemblée nationale a en effet définitivement voté une version du projet de loi de "vigilance sanitaire" qui correspond à ce que le gouvernement souhaitait.

Les députés ont ainsi mis un terme à un débat parlementaire houleux : le texte validé est revenu sur les objections du Sénat dominé par la droite, qui l'avait profondément remanié, et qui a fini par le rejeter d'emblée jeudi soir, via une "question préalable". Le gouvernement pourra donc prolonger le recours au pass sanitaire jusqu'à cette date, s'il le souhaite.

Au nom du gouvernement, le secrétaire d'Etat à la Famille Adrien Taquet avait souligné, à l'ouverture des débats en matinée, que "les dispositions du texte sont pleinement justifiées par la situation sanitaire et son évolution dans les prochains mois". Le rapporteur Jean-Pierre Pont (LREM), a appelé à "ne pas baisser la garde" et souligné que l'OMS redoutait "500.000 décès en Europe d'ici quatre mois".

Les oppositions réclamaient un nouveau vote avant les élections

Au cours des débats, les oppositions de droite comme de gauche ont dénoncé ce projet considéré comme un "blanc seing" qui "enjambe" les élections présidentielle et législatives. Une motion de rejet du texte présentée par la France Insoumise, soutenue par les oppositions de tous bords, a été retoquée -71 voix pour, 119 contre - en début de séance.

Le principal contentieux portait sur la possibilité de recourir à des mesures de "freinage", au premier rang desquelles le pass sanitaire, jusqu'au 31 juillet prochain. Plutôt que d'aller jusqu'à l'été, le Sénat et les oppositions à l'Assemblée nationale plaidaient pour la date du 28 février, qui contraignait l'exécutif à revenir avant les élections devant les chambres.

Un nouveau débat promis pour la mi-février

Le gouvernement a de son côté promis qu'un débat parlementaire sur le sujet aurait lieu autour du 15 février. La majorité a souligné aussi qu'un éventuel retour à l'état d'urgence sanitaire (confinement, couvre-feu...), levé en juin dernier, serait soumis à l'approbation des parlementaires.

Autre disposition litigieuse, le projet de loi permet aux directeurs d'écoles et aux chefs d'établissement du second degré de prendre connaissance du statut vaccinal des élèves. Une mesure destinée selon les gouvernement à faciliter notamment les campagnes de dépistage et de vaccination en milieu scolaire, mais dénoncée par les oppositions comme une "brèche dans le secret médical". Le projet de loi prolonge par ailleurs l'état d'urgence en Guyane et en Martinique au 31 décembre.

Les Républicains et la gauche ont d'ores et déjà prévu des recours auprès du Conseil constitutionnel.

