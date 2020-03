Coronavirus : le porte-à-porte des candidats aux municipales un brin perturbé

Pas de psychose générale, mais les équipes des candidats aux municipales ont un peu plus de mal à tracter et faire des opérations porte-à-porte ces derniers jours. Certaines personnes âgées n'osent plus ouvrir par crainte du coronavirus.

Il n'ouvre la porte qu'à moitié lorsque les militants de Brest La Liste Citoyenne sonnent chez lui. Ce monsieur de 96 ans s'estime "trop vieux pour s'intéresser à la politique". Il congédie rapidement la petite équipe et ses tracts. Une attitude minoritaire, mais que les militants remarquent davantage ces derniers jours.

Les personnes âgées plus précautionneuses

"Depuis la semaine dernière, _on a eu deux ou trois personnes qui n'ont pas ouvert à cause du virus, elles le disaient_, lance Mathieu. J'ai même quelqu'un qui m'a dit qu'il n'ira pas voter car avec le virus, on ne sait jamais... Il parlait à travers la porte". Dans l'ensemble, ce sont les personnes de plus de soixante ans qui ont ce mouvement de recul. Pas de quoi effrayer Aline, une retraitée. "Je ne sors pas beaucoup donc j'ai peu d'occasion d'attraper le coronavirus, estime-t-elle. Mais si on doit l'avoir, on l'aura !". Elle n'est pas plus préoccupée que cela : "à Brest on n'a quelques cas, mais pas tellement".

Chez les électeurs plus jeunes, l'accueil est globalement chaleureux. "Je me mets à leur place, lance Rachel. Ils se sont déplacés pour venir nous voir, donc c'est normal qu'on leur ouvre la porte ". "J'arrive de Tunisie, on ouvre toujours quand ça sonne chez nous !", ajoute Ramsès en plaisantant. Tous prennent volontiers un tract, mais pas de serrage de main comme certains candidats continuent de le faire sur les marchés. Jérôme, membre de la liste, s'est tout de même adapté pour les dernières opérations de porte-à-porte : "_j'appuie moins directement sur la sonnette maintenant, je le fais avec la manche !_".