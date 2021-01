Coronavirus : le sénateur de la Marne René-Paul Savary auditionne le ministre de la santé ce mardi

Le sénateur LR de la Marne, René-Paul Savary, membre de la commission des affaires sociales du Sénat, auditionnera le ministre de la santé ce mardi. C’est devant cette commission qu’Olivier Véran sera entendu sur la stratégie du gouvernement pour le déploiement de la campagne de vaccination contre le coronavirus.

D’abord jugée trop lente, cette campagne de vaccination essuie beaucoup de critiques de la part de l’opposition. Les sénateurs ont de nombreuses questions à poser au ministre de la santé. "La première question, c’est la justification scientifique du report de la deuxième injection", estime le sénateur René-Paul Savary.

Si cette question préoccupe René-Paul Savary, c'est parce que selon lui, "cela traduit un manque de vaccins", dit-il. "Les études scientifiques n’ont pas été poussées à étudier une deuxième injection plus tardive et il se peut que la constitution d’anticorps ne soit pas aussi longue que prévu en décalant cette deuxième injection. On n’a aucune preuve scientifique là-dessus, c’est quand même dommage. Je pense que cela traduit le manque de vaccins et le manque de préparation de tout cela. Les choses vont très vite mais il vaut mieux ne prendre aucun risque, car s’il s’agit de vacciner tous les six mois les personnes fragiles, on n’est pas rendu", estime le sénateur LR de la Marne.