Coronavirus : le sénateur du Doubs Jean-François Longeot testé positif après plusieurs jours au Sénat

Le sénateur du Doubs Jean-François Longeot est contaminé à son tour par le coronavirus. Il a reçu le résultat du test ce mercredi soir : positif. Un test qu'il a passé lundi, après avoir ressenti des symptômes grippaux pendant trois jours. "Ca a commencé vendredi et je n'étais vraiment pas bien vendredi samedi et dimanche. Je pensais avoir la grippe, j'avais mal au dos" confie l'élu. C'est finalement bien la Covid-19.

Contaminé, il passe trois jours au Sénat

Le sénateur a repris le chemin au Sénat lundi matin, et a passé un test dans la même journée, à Paris, au cas où. Le résultat est donc tombé ce mercredi, deux jours après, et entre temps, Jean-François Longeot a travaillé au Palais du Luxembourg. "J'ai tout de suite prévenu les personnes avec qui j'ai déjeuné hier (mercredi, ndlr) que j'étais positif" explique l'élu.

Sa femme et sa fille malades aussi

Où et comment Jean-François Longeot a-t-il été contaminé? "Je n'en sais rien" reconnaît-t-il. Mais sa femme et sa fille, âgée de 26 ans, sont également malades. Elles doivent passer un test ce jeudi. "Qui a été touché en premier, qui l'a transmis à qui? Est-ce ma femme enseignante qui l'a attrapé à l'école ou moi, ou notre fille...? On a essayé de reconstituer le fil des derniers jours, mais on ne trouve pas."

Jean-François Longeot doit désormais rester confiné pendant une semaine et repasser un nouveau test. Même si les symptômes sont passés. "Je suis en pleine forme" lâche-t-il, tout en s'inquiétant pour son épouse.