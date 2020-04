Coronavirus : le socialiste Pierrick Courbon dénonce le manque de débat démocratique à Saint-Etienne

Dans un communiqué, des élus de gauche et écologistes à Saint-Étienne (Loire) demandent à être davantage consultés par le maire Gaël Perdriau avant les décisions fortes prises pour la commune en cette période de crise sanitaire.

Il est vrai que les ordonnances récemment prises par le gouvernement pour faire face à la crise du coronavirus renforcent les pouvoirs des maires. Mais elles renforcent aussi, selon Pierrick Courbon, l'obligation d'informer les conseils municipaux des décisions fortes prises pour la commune.

Or à Saint-Etienne, "ce n'est clairement pas le cas, s'indigne le conseiller municipal, également tête de liste "Saint-Étienne demain" dans la course aux municipales. Nous sommes tout simplement mis devant le fait accompli, cantonnés à lire la presse et surfer sur les réseaux sociaux pour connaître les décisions du maire de notre ville".

On est cantonnés à lire la presse ou à surfer sur les réseaux sociaux pour connaître les décisions du maire de Saint-Etienne - Pierrick Courbon (PS)

Et certaines de ces décisions font débat, regrette encore Pierrick Courbon, au lendemain même de cet arrêté pris par le maire Gaël Perdriau pour interdire toute activité sportive sur l'espace public entre 9 heures le matin et 21 heures le soir.

Des élus force de proposition

Les élus de gauche et écologistes militent également pour la réouverture de certains marchés de producteurs à Saint-Étienne pour "que les Stéphanois aient une alternative aux grandes surfaces pour leurs produits frais", mais entendent également réfléchir à la gestion de la crise dans les EHPAD, prendre part à l'organisation de la distribution généralisée de masques et veulent penser ensemble au versement d'une prime exceptionnelle pour les agents de la ville mobilisés.

"Il n'y a aucun esprit polémique, mais on aimerait tout simplement débattre démocratiquement", poursuit le conseiller municipal, qui appelle le maire, avec d'autres élus de gauche et écologistes, à organiser un conseil extraordinaire par vidéoconférence, à l'image de celui qui doit se tenir dans les prochains jours à Grenoble (Isère) avec le maire, Eric Piolle.

De son côté, le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, promet de répondre au courrier des élus d'opposition "dans les prochains jours", comme lors de leurs précédentes sollicitations.