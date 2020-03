Coronavirus : Les bureaux de vote s'organisent avant le premier tour des municipales

Le Poinçonnet compte près de 5000 électeurs et 5 bureaux de vote. Le bureau n°1, dans les locaux de l'hôtel de ville, est prêt, ce samedi 14 mars, à accueillir les électeurs de la ville, même dans les conditions particulières qu'imposent la pandémie du Covid-19.

"On a fait en sorte qu'il y ait une entrée et une sortie différenciées, pour empêcher le plus possible que les gens restent au même endroit trop longtemps" détaille Benoît Richard, responsable du service à la population. Il a chapeauté l'installation des bureaux de la commune et s'est assuré que toutes les consignes sanitaires étaient respectées. "Nous avons également placé du ruban adhésif sur le sol pour _marquer la distance réglementaire à respecter_."

"Rester le moins longtemps possible dans le bureau de vote"

Le "circuit" de l'électeur restera le même que pour les scrutins précédents - identification, vote dans l'isoloir, signature - mais chaque étape sera rendue la moins contaminante possible. Comme préconisé, du gel hydroalcoolique sera à disposition. "Les assesseurs ne prendront pas en main les titres d'identité des électeurs, ils ne feront qu'un contrôle visuel" poursuit Benoît Richard. Le vote dans l'isoloir en lui-même ne changera pas. C'est au moment de la signature des registres que les assesseurs seront vigilants : "Nous avons prévu une utilisation unique des stylos qui serviront à parapher. Une fois utilisés, ils iront dans une boîte où ils seront désinfectés avant d'être réutilisés."

Arlette Chauvin, directrice générale des services de la ville, souligne que la municipalité du Poinçonnet a communiqué auprès de ses habitants pour qu'ils prennent des initiatives : "Nous avons suggéré par SMS aux électeurs de _venir avec leur propre bouteille de gel hydroalcoolique, leur propre stylo (bleu ou noir) et le bulletin de vote qui leur a été envoyé par voie postale_." Toujours dans la même idée de ne pas faire stagner des gens dans une même pièce trop longtemps.

Le but : réduire au maximum le temps passé dans le bureau de vote et empêcher toute contamination au Covid-19.