Coronavirus : les communes de la Seine-Saint-Denis s'organisent pour préparer les bureaux de vote

À quelques jours des élections municipales, les communes s'organisent pour rassurer les électeurs, ceux surtout qui hésiteraient à se rendre dans leur bureau de vote dimanche, effrayés à l'idée d'attraper le coronavirus.

Du gel hydroalcoolique, à condition d'en avoir

En Seine-Saint-Denis, plusieurs villes ont décidé d'anticiper. La plupart vont suivre les recommandations dévoilées ce mardi par le ministère de l'Intérieur, à savoir mettre à disposition des électeurs du gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie des bureaux. Mais à Neuilly-Plaisance, à défaut de pouvoir trouver du gel, "ce sera des lingettes désinfectantes", explique la mairie. Même problème à Rosny-sous-Bois, "pour le moment nous avons 20 bouteilles de 500 ml, dans l'idéal il faudrait 2 litres de gel par bureau", explique Franck Lalmanach, directeur général adjoint des services qui attend toujours une réponse de la préfecture sur une éventuelle livraison de solution désinfectante. "Sinon, il y aura des lingettes et du savon liquide", précise-t-il.

Chacun son stylo à Aubervilliers

Les votants sont également incités à venir avec leur propre stylo. Mais à Aubervilliers, la mairie va plus loin. "Nous avons commandé 15 000 stylos de chaque couleur, noir pour le premier tour et vert pour le second tour", explique Claire Lemeunier, directrice générale adjointe de la ville. "Chaque électeur pourra prendre un stylo neuf pour signer et ce stylo ne sera pas utilisé par le suivant". Ils seront ensuite déposés dans une corbeille et réutilisés plusieurs jours plus tard "puisqu'on sait que le virus ne reste que quelques heures sur une surface", précise-t-elle.

Claire Lemeunier, directrice générale adjointe de la ville d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis © Radio France - Hajera Mohammad

À Aubervilliers, sept agents de nettoyage seront également mobilisés pour le premier tour pour nettoyer les bureaux de vote "quatre fois par jour" et désinfecter tout le matériel de vote et les isoloirs. À Rosny-sous-Bois, des marquages seront déposés au sol pour faire respecter une distance d'un mètre entre chaque électeur. À Coubron, le maire Ludovic Toro prévoit le même marquage mais "pour une distance d'1,50 mètre".

Des mesures financées par les villes

Pour le moment, les mairies financent elles-même toutes ces mesures et attendent de savoir si ces frais seront remboursés par l'État. Mais ces dépenses sont nécessaires pour ces villes car au-delà de l'enjeu de santé publique, c'est un enjeu démocratique dans un département où l'abstention atteint des niveaux records lors des élections. En 2014, au premier tour des municipales, il dépassait les 50%.

Selon un sondage Ifop réalisé le 5 mars (pour la plateforme de santé en ligne Charles.co), 28% des électeurs sont susceptibles de ne pas aller voter ce dimanche en raison des risques de contagion, et ce davantage dans les grandes villes que dans les communes rurales.