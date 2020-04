Coronavirus : les députés du Limousin, eux aussi confinés, travaillent depuis chez eux

Et pendant ce temps, que font nos députés ? L'Assemblée Nationale est fermée depuis trois semaines, après la découverte de plusieurs cas de coronavirus, chez des élus ou au sein du personnel de l'institution. Mais le travail parlementaire continue à distance car les députés limousins (trois en Haute-Vienne, deux en Corrèze, un en Creuse) sont également confinés chez eux.

Des conditions nouvelles, dans ce contexte inédit

Forcément, c'est moins confortable. Mais il a bien fallu s'adapter, explique Marie-Ange Magne, la députée LREM de la 3ème circonscription de Haute-Vienne. "C'est assez frustrant, dans la mesure où l'ADN du Député, c'est d'être sur le terrain" dit-elle. "Mais on s'adapte et on invente une nouvelle façon de travailler, en visio-conférence, par téléphone, ou par mail", assure Marie-Ange Magne, reconnaissant que "la visio-conférence, ce n'était pas vraiment mon truc, mais après un temps d'adaptation de quelques jours, on est maintenant pleinement opérationnel", explique la députée.

La députée Marie-Ange Magne travaille depuis chez elle en cette période de confinement - © Tous droits réservés

Pas autant, cependant, que dans les conditions normales, estime la députée LR de Corrèze, Frédérique Meunier. Les réunions de groupes ou de commissions par téléphone ou par visio-conférence, "ce n'est pas très confortable" indique-t-elle, "c'est moins efficace parce qu'on ne peut pas prendre la parole comme on veut, il n'y a pas de visuel et ce côté interactif".

Ce qui me manque, c'est de ne plus avoir cet échange direct avec nos concitoyens

Confinement oblige, il n'y a par ailleurs plus de contacts directs avec les citoyens de sa circonscription. Et c'est peut-être ce qui manque le plus à Frédérique Meunier. "_Ce qui est le plus dur, c'est de ne plus avoir cet échange_, ce dialogue, ce regard, ce sourire, cette main sur l'épaule, cette poignée de main. Moi, ça me manque énormément" ajoute la Députée corrézienne.

Pour l'instant, les doléances et les remontées du terrain sont expédiées à Paris par voie numérique. Et cela risque durer encore quelques temps, même si des séances très allégées pourraient reprendre dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale, avec un seul Député pour poser toutes les questions d'un groupe politique au gouvernement.