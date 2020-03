CORONAVIRUS: Les maires élus dimanche dernier seront installés à huis clos

Les conseils municipaux sont au complet dans plus de 30 000 communes après le premier tour le 15 mars et doivent se réunir en fin de semaine, entre vendredi après-midi et dimanche matin pour élire le maire.

Confinement oblige, ces premiers conseils municipaux seront très différents. D'abord il n'y aura pas de public, ils se tiendront à huis clos. Pas la peine de faire une attestation pour aller assister au conseil municipal à côté de chez soi, ça n'est pas une raison dérogatoire pour sortir, sauf évidemment pour les conseillers municipaux.

Certains d'ailleurs pourraient bien donner des procurations à leurs collègues, notamment pour les plus âgés, ou ceux qui souffrent de pathologie chronique et craignent beaucoup plus une éventuelle transmission du COVID-19. Mais il faudra une majorité de conseillers municipaux pour valider l'élection du maire.

On fera dans la simplicité, souligne le maire d'Annemasse. Et surtout sans embrassade.

Autre consigne, la réunion devra se tenir dans un espace suffisamment grand pour permettre aux conseillers municipaux de respecter une distance de plus d'un mètre. A Annemasse, les 39 élus, plus des chefs de services, soit une cinquantaine de personnes, se retrouveront dans l’amphithéâtre de l'agglomération qui peut contenir 150 personnes. Christian Dupessey précise qu'il n'y aura pas d'embrassades : "on fera dans la simplicité. Et quand tout cela sera loin derrière nous, on refera un conseil avec la remise des écharpes, avec ce côté solennel qui notamment pour les nouveaux élus est très important".

A Cluses, le maire a proposé à ses adversaires une élection à main levée pour éviter de manipuler des bulletins et une urne

A Cluses le maire aimerait que l'élection se fasse à main levée, afin de ne pas avoir à manipuler les bulletins et l'urne. " J'ai l'accord de principe de mes adversaires pour faire comme ça, dit Jean-Philippe Mas, de façon à rester ensemble un minimum de temps et éviter les échanges". Là aussi la réunion se fera samedi matin.

Pour les 5 000 communes qui doivent organiser un second tour pour élire un maire, le gouvernement évaluera, à la mi-mai si l'élection est possible en juin, selon l'évolution de l'épidémie.