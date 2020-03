Coronavirus : les petites communes forcées de s'adapter, pour le scrutin des municipales

Les élections municipales face au Coronavirus : les maires de toutes les communes de France ont reçu ce mardi 10 mars une circulaire du ministère de l'Intérieur, avec des préconisations pour le bon déroulé du scrutin, pendant l'épidémie. Ce dimanche 15 mars, pour le premier tour, les municipalités doivent notamment proposer de quoi se laver les mains avant et après avoir glissé son bulletin dans l'urne. Un lavabo avec du savon, au plus près du bureau de vote, ou du gel hydroalcoolique, à disposition (à condition d'en trouver).

"Celui qui veut se protéger se protègera. Et celui qui ne veut pas... eh ben il fera comme il voudra"

Pierre Viel, le maire de Montaut (Haute-Garonne), dans les collines du Volvestre au sud de Toulouse, a reçu la circulaire, qu'il a consulté sur le comptoir de la mairie ce mardi. Il la trouve exagérée, surtout pour une petite commune, mais il s'y pliera : "ça surprend, mais c'est une décision qui vient du ministère, donc on l'appliquera. On respectera les choses".

Pas d'obligation de se laver les mains avant de voter, mais une incitation

Il n'y a aucune obligation, chaque électeur est libre de se laver les mains à l'entrée du bureau de vote. "De toute façon, celui qui veut se protéger se protègera. Et celui qui ne veut pas... eh ben il fera comme il voudra", juge Serge Marquier, le maire d'Auribail (Haute-Garonne), à quelques kilomètres de là. Chaque électeur peut aussi venir avec son propre stylo pour émarger, à condition que l'encre ne s'efface pas, et qu'elle soit noire ou bleue.

"Ils foutent la trouille aux gens ! Mais précautions ou non, j'irai voter."

Mais René, un habitant de Saint-Sulpice-sur-Lèze, un village voisin, n'aime pas ce côté psychose : "Ils foutent la trouille aux gens ! Pour moi c'est de la bêtise. Voter, oui, j'irai voter ! Précautions ou non, j'irai voter". Idem pour Thierry, de Montaut, qui a pourtant eu un gros pépin de santé il y a quelques mois. Pour lui, il faut juste faire preuve de bon sens. Il fait attention, comme il l'aurait fait face à la grippe : "c'est une petite commune ici. Quand je vais voter, y'a jamais que deux ou trois personnes. Il suffit de regarder qui tousse, et on se tient à distance. Quand on va voter, on reste deux minutes. Ca ne me fait pas peur particulièrement".

La circulaire comporte un schéma, pour organiser les bureaux de vote. © Radio France - Mathieu Ferri

La circulaire préconise aussi de faire un marquage au sol, avec même une distance de sécurité d'un mètre environ entre chaque électeur, dans la file d'attente. Mais la file d'attente, à Montaut, elle n'est jamais bien grande. Pour le maire Pierre Viel, "on est à la limite du ridicule". Ce qui pourrait être ridicule cependant, c'est la participation. Non pas à cause du coronavirus, mais parce qu'à Montaut, il n'y a qu'une liste. Le manque de suspense politique sera peut-être plus fort que le virus.