Coronavirus : les réunions de conseils municipaux pour élire les maires sont reportées

Edouard Philippe a annoncé jeudi le report des réunions de conseils municipaux élus au premier tour, qui devaient se tenir de vendredi à dimanche et permettaient de désigner maire et adjoints. Une de nombreuses conséquences de la pandémie de coronavirus.

Il n'y aura finalement pas de réunion des conseils municipaux pour élire les maires qui ont remporté les élections dès le premier tour, dimanche dernier. Edouard Philippe a en effet annoncé ce jeudi le report de ces réunions, alors que la France est confinée en raison de l'épidémie de coronavirus.

Les équipes sortantes dans environ 30.000 communes concernées voient donc leur mandat prolongé jusqu'à mi-mai au moins. A cette date, un rapport devra permettre d'indiquer "s'il est possible d'installer les conseils municipaux", au regard des conditions sanitaires, selon le Premier ministre.

Des réunions qui faisaient polémique

La tenue de ces réunions faisait polémique. Alors que les conseils municipaux sont au complet dans plus de 30.000 communes après le premier tour dimanche - avant même le deuxième tour qui a été reporté en juin - plusieurs centaines de milliers de conseillers municipaux devaient désigner les maires et les adjoints entre ce vendredi et ce dimanche.

Avec à la clé autant de réunions rassemblant chacune plusieurs dizaines de personnes, partout dans le pays, alors que la population est confinée chez elle.

