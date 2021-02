Coronavirus : Les tests rendus obligatoires pour entrer en Allemagne dès lundi minuit, travailleurs inclus

La Préfecture de Moselle confirme dans un communiqué les mesures redoutées par les frontaliers après que l'Allemagne a classé le département en zone à risque maximale dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Dès lundi minuit, il faudra se munir d'un test négatif au Covid de moins de 48 heures pour entrer en Allemagne, même pour les travailleurs transfrontaliers.

La Préfecture annonce que les personnes se rendant en Allemagne doivent se déclarer électroniquement selon une procédure qui reste à préciser. Cette déclaration peut aussi, en cas de nécessité, être réalisée sur papier libre. Aucune exception n’est prévue à ces deux règles.

Christophe Arend, député de la 5ème circonscription de Moselle, a fait savoir que les autorités françaises demandent à ce que l'organisation de ces tests soit supportée par l'Allemagne.

Par ailleurs, les entreprises publiques et privées de transport collectif ne pourront plus franchir la frontière. Bus et tram entre la Sarre et la Moselle seront donc interrompus.