Coronavirus : les mesures de protection à Montpellier pour les élections municipales

Quel sera l'impact du coronavirus sur les élections municipales ? Le premier tour a lieu ce dimanche 15 mars et le risque est réel que des électeurs boudent les urnes par crainte du Covid-19. C'est pour les rassurer que le maire de Montpellier, Philippe Saurel, annonce une série de mesures dans les 135 bureaux de vote de la ville, qui seront ouverts de 8h à 20h.

Eviter la surpopulation

Première recommandation, éviter de voter aux heures de pointe entre 10h et 13h30 et entre 15h et 18h.

Une distance de sécurité de un mètre sera maintenue entre chaque électeur, qui, dans tous les bureaux de vote, pourront se laver les mains, avec des bidons de gel hydroalcoolique à leur disposition.

160.000 stylos pour chaque tour

Par ailleurs la ville a acheté 160.000 stylos noirs pour le premier tour et autant de stylos rouges pour le second tour. Après avoir signé, chacun repartira avec son stylo qui ne pourra donc pas être réutilisé.

Les urnes seront nettoyées régulièrement et les citoyens chargés du dépouillement porteront des gants.

La mise en place de ce protocole risque d'allonger le temps de vote, il faudra donc faire preuve de patience.

Une fois les bureaux fermés, le plus souvent des écoles ou des cantines, ils seront désinfectés minutieusement avant le retour des élèves le lundi matin.