Coronavirus - municipales : les bureaux de vote s'organisent

Voter sans risquer d'être contaminé au coronavirus, c'est possible. Tous les bureaux de vote de Gironde, suite à des indications de la préfecture, seront équipés de gels hydroalcooliques, de mouchoirs jetables et autre désinfectants pour limiter les risques. Christine Beaudon-Dymala, adjointe au maire chargée de la prévention et de la sécurité à Gradignan, a vérifié avec deux autres employés de la commune que tout était en ordre, ce samedi.

Les principales dispositions sont :

Un accès direct à un lavabo équipé de savon et de serviettes jetables. Des affiches qui rappellent les gestes et comportements adaptés pour se protéger. Du gel hydroalcoolique mis à la disposition des électeurs. Les urnes, tables, isoloirs et les stylos seront désinfectés toutes les deux heures. Les personnes âgées (plus de 70 ans) sont prioritaires.

Des affiches sont mises dans le gymnase à Gradignan. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Les électeurs ne sont pas obligés de se laver les mains, mais c'est fortement conseillé." - Christine Beaudon-Dymala, adjointe au maire chargée de la prévention et la sécurité.

Des indications sont affichées dans le gymnase à Gradignan. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Sur des recommandations de l'Agence Régionale de Santé, les bénévoles, personnels de santé qui tiennent le bureau de vote veilleront à ce que les électeurs ne soient pas trop amassés et que les distances de sécurité (environ 1 mètre) soient respectées.

De plus si certaines personnes présentent des symptômes, toux, fièvre ... le bureau de vote peut distribuer quelques masques toujours pour limiter les risques de contamination.

Les électeurs ne sont pas obligés de fermer le rideau de l'isoloir, toujours pour limiter la propagation des microbes" - Christine Beaudon-Dymala

Il est conseillé aux personnes considérées "à risque" (personnes âgées, diabétiques...) d'éviter les heures de pointe en fin de matinée et d'après-midi.