Coronavirus : "La banalisation du mode de vie en confinement est en train de s'installer"

Ce week-end les Français ont eu tendance à sortir un peu plus que les jours précédents notamment dans les grandes villes. Le Ministre de la cohésion des territoires a clairement dénoncé ce comportement.

Sébastien Lecornu a rappelé l'importance de respecter strictement l'impératif de confinement imposé par la Pandémie du Coronavirus.

"C'est scandaleux parce que le confinement est un effort collectif. C'est le seul moyen de contenir la circulation du virus.

On a beaucoup de nos concitoyens qui se battent contre la maladie. L'effort de guerre, c'est de rester chez soir. On a connu des guerres où on demandait des efforts plus importants à la population.

Cette discipline est importante. Rester chez soi, réduire le plus possible les contacts sociaux, faire des courses mais les faire rapidement restent les gestes les plus utiles. Et puis respecter les mesures barrières quand on est en contact que ce soit au travail ou en faisant ses courses.

On ne le redira jamais assez parce qu'il y a ce qu'on appelle la routine et la banalisation de ce mode de vie en confinement qui est en train de s'installer.

Il faut dire que le soleil nous nargue mais il faut savoir y résister puisque l'épidémie est toujours là."

L'Etat a mis en place des moyens pour faire respecter le confinement de la population et la restriction des déplacements.

C'est malheureux de devoir passer par de la répression en quelque sorte mais on doit faire respecter ce confinement. C'est une question de santé publique.

250 contraventions ont été dressées ce week-end rien que dans le département du Calvados.

250 contraventions ont été dressées ce week-end rien que dans le département du Calvados.

_"Le préfet du Calvados a pris des décisions importantes ce week-end (Interdiction des locations touristiques jusqu'au 15 avril). Il faut que l'on continue à aller dans ce sens."_

Certains auditeurs ont regretté à l'antenne que le Premier ministre ait évoqué la question du déconfinement devant les députés et provoqué involontairement le relâchement des Français dans leurs obligations de confinement.

Il est quand même bien logique que l'on indique comment on imagine ce déconfinement.

"Il est plutôt rassurant pour la population que le gouvernement, le conseil scientifique et les différents services de l'Etat réfléchissent à la méthodologie de déconfinement, explique le Ministre de la Cohésion des Territoires : comment, sous quel calendrier avec en plus des données sanitaires qui évoluent chaque jour.

Il est normal d'en parler devant la représentation nationale. On est dans une démocratie. Le confinement, c'est quand même une privation de liberté. Il est quand même bien logique que l'on indique comment on imagine ce déconfinement.

En revanche, ce lundi matin 6 avril, je le redis. Nous ne sommes pas à cette période de déconfinement, loin de là. On doit respecter le confinement."