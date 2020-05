Coronavirus : "nous avons sauvé le salaire des Français" estime Gérald Darmanin

Le Ministre de l'Action et des comptes publics faisait le bilan de l'action du gouvernement depuis le début de la crise du coronavirus et ses conséquences économiques.

Le Ministre de l'Action et des Comptes Publics en est convaincu. Le gouvernement a été à la hauteur de la crise pour protéger les Français. "Je le crois" estime Gérald Darmanin : "Cette pandémie, personne ne l'avait prévue. Dans le monde entier, nous sommes face à un virus dont n'avons ni traitement, ni vaccin. Des mesures extrêmement fortes ont été prises sur le plan économique, si j'y ai participé à la demande du Président".

Nous avons sauvé le salaire des Français.

"Quand vous avez plus de 11 millions de personnes qui sont en chômage partiel, c'est à dire que c'est l'Etat qui paie votre salaire. Nous avons sauvé des centaines de milliers d'entreprises, d'indépendants.

800 millions d'euros ont été versés en moins de 6 semaines aux entreprises.

"Sous la forme de reports et d'annulations de charges pour les restaurateurs et hôteliers notamment, mais aussi pour d'autres secteurs comme les coiffeurs. les indépendants peuvent toucher jusqu'à 7 000€ même si ce n'est évidemment pas la panacée".

Le déficit public atteindra au moins 10% du PIB cette année, peut-on aller au-delà ?

"Ce qui est important, ce n'est pas de regarder l'endettement, même s'il est très préoccupant, mais plutôt de regarder la faillite économique".

Il faut absolument éviter la faillite économique quitte à s'endetter, c'est beaucoup moins préoccupant que d'avoir des millions de chômeurs.

"Regardez ce qui se passe dans d'autres pays avec taux de chômage qui atteignent des chiffres jamais atteints depuis la crise de 1929. L'argent public doit être économisé en temps de paix, en temps de guerre, il doit être utilisé pour sauver l'économie. on ne compte pas les seaux d'eau lorsqu'il faut éteindre l'incendie d'une maison".

Faut-il augmenter temporairement le temps de travail des Français, supprimer des RTT comme le préconise l'Institut Montaigne ?

"Ce n'est pas le moment du débat. Quand vous êtes en guerre, vous êtes encore en train d'essayer de sauver la bataille, puis vient le moment de la reconstruction. Cette crise aura des conséquences sur la vie des Français. Il y aura plusieurs solutions : Soit on consommera et on produira moins, on entend ces courants de pensée. Soit il y a des gens qui disent qu'il faut augmenter les impôts pour payer la facture de ces deux derniers mois. Moi si j'y suis absolument opposé".

Quel que soit son niveau de revenus ?

"Dans un pays extrêmement fiscalisé, les impôts découragent l'activité économique. L'ISF, c'est de l'idéologie fiscale. Vous faites payer "les riches" . Que font-ils dans notre région ? ils partent en Belgique. Je suis pas sûr que ce soit intelligent pour les habitants du Nord-Pas-de-Calais".