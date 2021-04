Coronavirus : "nous faisons face ensemble et nous allons gagner ensemble" pour François Cormier-Bouligeon

Au lendemain de l'allocution du Président de la République et des annonces de reconfinement et de la fermeture des écoles pour trois semaines, le député LREM du Cher François Cormier-Bouligeon était l'invité de France Bleu Berry. Il est revenu sur ces nouvelles mesures ainsi que sur la stratégie de vaccination en France et en Berry.

Ce matin c'est un sacré tour de de vis qu'on impose quand même aux Français, un de plus, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard ? C'est ce que disent certains, est-ce qu'on n'a pas trop attendu ?

Non, moi, je pense que d'abord, il faut remercier les Français, ceux qui nous écoutent, les actifs, les retraités, les étudiants, les soignants, les élus locaux, parce que nous affrontons cette pandémie qui est très dure, avec beaucoup de courage et beaucoup de patience. Je le dis, c'est très dur. Il y a des privations, il y a beaucoup de deuils, mais nous sommes une grande nation. Nous faisons face ensemble et nous allons gagner ensemble.

Tout le monde entend les remerciements mais est-ce qu'on n'a pas trop attendu ?

Non, moi, je pense que nous nous adaptons au fur à mesure de l'évolution de cette pandémie pour être, à la fois le plus efficace pour la vaincre, mais en même temps, laisser des libertés aux Français, parce que nous avons en permanence trois préoccupations : la crise sanitaire, la crise économique qui peut en découler, et puis aussi la situation psychologique des Français. Donc, c'est important de s'adapter. Nous sommes dans un moment un peu particulier parce que ce virus continue à circuler activement et même un peu trop activement, évidemment, à notre goût. On le voit donc c'est reparti à la hausse. Et puis, dans le même temps, nous avons des vaccins. Ce qui était inespéré quand on en parlait encore il y a six mois ou huit mois. Nous en avons, pas suffisamment, et donc notre obsession sur la vaccination.

Mais pourquoi ne pas avoir, par exemple, conservé la stratégie de la territorialisation qu'on nous a vendu comme LA stratégie, c'était la marque de fabrique finalement de notre pays. L'Indre, par exemple, est peu touchée en ce moment et puis là on confine.

Il y a deux semaines, le Cher était parmi les meilleurs élèves, si je puis dire, de la région Centre-Val de Loire. Aussi parce que nous avions mis en place le couvre feu des 18 heures au début de l'année. Et puis, depuis quinze jours, ça s'est retourné et ce virus recommence à progresser très vite. Donc ça évolue très vite et nous devons nous adapter. Aujourd'hui, nous devons déciderc e'est ce qu'a annoncé hier le président de la République, et nous allons en débattre dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, nous devons prendre des mesures de freinage importantes pour permettre de desserrer l'étau sur nos hôpitaux, sur les services de réanimation, et en même temps, accélérer la vaccination.

La vaccination, on va se dire les choses, il y a quand même un vrai problème avec la stratégie vaccinale de notre pays, non ?

Il ne faut pas passer son temps à s'autoflageller ou à polémiquer. Nous devons, au niveau du gouvernement, de l'État, accélérer l'approvisionnement en vaccins. C'est ce qui est fait. Moi, je l'ai constaté, par exemple au centre de vaccination D'Aubigny-sur-Nère où j'étais il y a quelques jours, donc, ça s'accélère. Et puis, nous devons mobiliser les professionnels de santé et les bénévoles, que je remercie, pour élargir cette vaccination. Voyez à Bourges, le centre de vaccination a déménagé pour pouvoir accueillir beaucoup plus de Français pour se faire vacciner, nous mettons en place des centres éphémères. Je serai au centre de vaccination éphémère à sainte-Solange demain soir. Et puis, nous devons accélérer les plus de 70 ans actuellement, les plus de 60 ans le 16 avril et les plus de 50 ans le 15 mai.

Qu'est ce que vous dites ce matin aux parents qui vont devoir se réorganiser dans l'urgence, mettre en place le télétravail, l'enseignement à distance ? qu'est-ce que vous dites aux commerçants qui, pour certains, vont devoir refermer une nouvelle fois leur magasin ? Relevez-vous les manches, ça y est, on va y arriver ?

Oui, soyons solidaires ensemble, nous sommes solidaires des professionnels qui sont concernés par les mesures de fermeture et donc nous allons continuer à les indemniser. Nous sommes solidaires avec les parents qui doivent s'adapter, mais nous sommes, moi, je suis député, je suis aussi parent, donc nous devons tous nous adapter, nous devons serrer les dents. Nous devons être solidaires. Parce que nous avons un horizon qui se dégage avant l'été, si nous réussissons cette stratégie de freinage et de vaccination, c'est ça la clé.