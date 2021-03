Coronavirus : Où remplir la déclaration d'entrée sur le territoire allemand pour les Mosellans ?

Depuis ce lundi minuit, toutes les personnes qui veulent se rendre en Allemagne depuis la Moselle doivent remplir une déclaration électronique à chaque entrée sur le territoire allemand. Cela fait partie des mesures qui font suite au classement du département frontalier en zone à risque maximal par l'Allemagne dimanche 28 février. Un test négatif au Covid, PCR ou antigénique, daté de moins de 48 heures, doit également être présenté.

Déclaration électronique

Vous pouvez vous enregistrer avant votre entrée en Allemagne sur ce portail qui générera l’attestation correspondante à présenter en cas de contrôle.

Cette déclaration peut aussi, en cas de nécessité, être réalisée sur papier libre. Une modèle de remplacement est disponible en téléchargement ou à imprimer ici.

Les frontaliers doivent être en capacité de présenter une preuve de cette déclaration, papier ou électronique, en cas de contrôle en Allemagne.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site du ministère fédéral de la Santé allemand et disponibles en plusieurs langues sur cette page.

Transports vers l'Allemagne

Par ailleurs, les entreprises publiques et privées de transport collectif ne pourront plus transporter de voyageurs depuis la Moselle en Allemagne. Ceci implique la suspension des liaisons de TER, de bus et de tram entre la Moselle et l'Allemagne.

Les TGV directs de Paris jusqu'en Allemagne ne sont pas modifiés. Pour les TGV marquant un arrêt à Forbach : les voyageurs pourront descendre à Forbach mais ne pourront pas embarquer depuis Forbach vers l’Allemagne. La possibilité de réserver un trajet international depuis Forbach vers l’Allemagne sera suspendue.