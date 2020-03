Coronavirus : peut-on reporter le second tour des élections municipales ?

Les Français ont déserté les bureaux de vote ce dimanche 15 mars, lors du premier tour des élections municipales, en raison de l'épidémie de coronavirus, marqué par une abstention record entre 53,5 % et 56 %. Alors que l'hypothèse d'un confinement de la population qui serait annoncé en début de semaine, est de plus en plus probable, certaines voix s'élèvent pour demander le report du second tour prévu le 22 mars.

Un second tour reporté... à quelle date ?

Si le second tour est reporté, à quelle date ? Ce sera sans doute la première question posée alors qu'on parle d'une épidémie qui pourrait durer plusieurs mois. Dans ce cas, autant reporter le scrutin à l'année prochaine ? Mais dans ce cas, il faudra prolonger le mandat des conseillers municipaux qui expire le 31 mars prochain et pour cela le Parlement doit se réunir pour voter une loi.

Et les résultats du premier tour ?

Quid ensuite des résultats du premier tour ? Faut-il les garder, les "geler", comme le souhaitent certains candidats ou les annuler tout simplement pour tout recommencer ? Cette dernière option risque de ne pas plaire du tout évidemment aux maires élus ou réélus dès ce dimanche 15 mars.

Même les experts, les professeurs en droit constitutionnel, s'interrogent et parlent d'une situation inédite. Dimanche soir, Edouard Philippe, le Premier ministre a annoncé qu'il convoquerait les différents partis politiques en début de semaine et prendrait sa décision "en toute transparence" après avoir consulté les experts scientifiques.