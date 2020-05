Coronavirus : plus de 300 maires sarthois bientôt intronisés

En raison de l'épidémie de coronavirus, les conseils municipaux des maires élus au premier tour n'ont pas pu être installés. Plus de 300 maires sarthois seront officiellement intronisés entre le 23 et 28 mai. Un moment attendu avec impatience pour certains.

Ils naviguaient entre deux eaux depuis mi-mars, les maires élus au premier tour des municipales seront enfin bientôt intronisés. Les conseils municipaux de plus 300 communes sarthoises sont entrés en fonction lundi 18 mai et leur première réunion d'installation doit avoir lieu entre le samedi 23 et le jeudi 28 mai. Il s'agira alors pour les conseillers d'élire le maire et ses adjoints.

La fin de drôle de cohabitations à la tête des mairies

Pendant deux mois, Nicolas Mourier, élu au premier tour le 15 mars dernier à près de 62% des voix dans la petite commune d'Aubigné-Racan dans le sud de la Sarthe, a dû travailler main dans la main avec le maire sortant. "Je me suis rendu à la maire presque tous les jours pendant le confinement. A chaque décision à prendre on a vu cela ensemble. Ça s'est relativement bien passé, mais cette position n'était pas évidente à tenir. Forcément, avec le maire sortant, on n'a pas les mêmes façons de fonctionner", résume Nicolas Mourier.

"On a hâte de se mettre au travail" - Nicolas Mourier

Après cette drôle de cohabitation, la nouvelle équipe municipale devra désormais gérer seule la crise sanitaire mais aussi écrire une nouvelle page de l’histoire la commune. "On a hâte de se mettre au travail, on a hâte de partager avec les gens et d'avancer. Certes il y a les affaires courantes mais aussi notre programme, tout ce qu'on a évoqué depuis un an et demi et qu'on aimerait bien soumettre à nos administrés", s'enthousiasme l'élu.

Clarifier les responsabilités

A Coulaines, au nord du Mans, le maire Christophe Rouillon a beau enchaîner son quatrième mandat, l’installation du conseil municipal est pour lui aussi une étape primordiale. "C'était, il faut l'avouer, une situation un peu bâtarde. C'est important qu'on ait aujourd'hui une clarification des responsabilités. Cela nous permettra de nous mettre en ordre de marche pour remettre l'économie en route, relancer les investissements, rouvrir les écoles. On a vraiment beaucoup de travail!", explique l'élu socialiste qui pour perdre moins de temps au démarrage a proposé des formations en ligne a ses nouveaux conseillers municipaux.

Des conseils municipaux sous haute vigilance sanitaire

Le travail commencera réellement après le premier conseil municipal d’installation ce samedi 23 mai à Coulaines. Pour respecter les mesures de distanciation, cette première réunion ne se tiendra pas à l'Hôtel de Ville comme à l'accoutumée, mais à l'espace culturel. "Chacune des tables des conseillers sera espacée d'un mètre et nous accueillerons un public très restreint, au maximum une vingtaine de personnes", précise Christophe Rouillon. Pour suivre ce moment important de la démocratie locale, les administrés pourront suivre la réunion en direct sur le facebook de la ville.