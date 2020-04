Coronavirus : porte-avions Charles de Gaulle, l’audition menée par Françoise Dumas

C’est la nîmoise Françoise Dumas, Présidente de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, qui a organisé l’audition de Florence Parly, à propos de la situation du porte-avions Charles de Gaulle.

La situation du porte-avions Charles de Gaulle est à la Une ces derniers jours. Plus d’un millier des marins ont été testés positifs au coronavirus. La nîmoise Françoise Dumas, Présidente de la Commission de la défense et des forces armées, a demandé à la ministre des Armées, Françoise Parly, des informations sur l’épidémie du groupe aéronaval.

Florence Parly indique ainsi qu’au 17 avril 2010 tests ont été effectués et qu’ils ont permis de détecter 1081 marins positifs au Covid-19. Au total, 545 marins présentent des symptômes et tous sont sous surveillance médicale étroite du Service de santé des armées. 24 marins sont hospitalisés à l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne de Toulon, dont un en réanimation.

Par ailleurs, la Ministre des Armées précise que les conclusions des 2 enquêtes seront rendues publiques : l’enquête épidémiologie pour retracer le cheminement du virus jusqu’au porte-avions et l’enquête de commandement qui permettra de voir quelles décisions ont été prises et comment les mesures de précaution et de détection ont été appliquées.

Concernant l’origine de la contamination, « l’escale réalisée à Brest entre le 13 et le 16 mars a été maintenue sur décision du commandement opérationnel de la Marine nationale, toujours selon Florence Parly, pour des raisons logistiques et pour des besoins de régénération de l’équipage. » La Ministre dément la rumeur selon laquelle le pacha du porte- avions avait souhaité interrompre la mission du groupe aéronaval lors de cette escale.

La Commission de la défense et des forces armées, présidée par Françoise Dumas, « suivra avec attention l’évolution de la situation du porte-avions et de son équipage. Elle veillera à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire. »