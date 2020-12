Covid-19 : "Seul le confinement fonctionne" pour limiter le nombre de contaminations (Julien Borowczyk)

"Je ne veux pas voir le mal partout", sourit le député LREM de la Loire Julien Borowczyk quand on l'interroge sur l'intérêt du dépistage Covid massif lancé ce mercredi 16 décembre par le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. "C'est une formidable opération de communication qui n'est peut-être pas du tout en lien avec les régionales qui approchent", poursuit le parlementaire, qui est également médecin.

Le député LREM de la Loire Julien Borowczyk estime que la France est prête pour la campagne de vaccination anti Covid. Copier

Il estime que ces tests massifs n'auront qu'une utilité limitée face au risque de propagation du coronavirus au moment des fêtes de fin d'année, parce que les tests choisis par la Région sont majoritairement antigéniques et que l'opération est ponctuelle, et qu'avec ces tests "très ciblés, il y a un risque de fausse réassurance, parce que quand on fait un test comme ça, on a 30% de risque de faux négatif".

"Seul le confinement fonctionne sur la limitation du nombre de contaminations", ajoute le député de la majorité qui prône, "quand c'est réalisable", l'auto-confinement avant de retrouver ses proches pour les fêtes de fin d'année, comme le recommande le conseil scientifique. Et comme l'a suggéré le Premier ministre mardi en indiquant que les enfants ne seront pas obligés d'aller en classe jeudi et vendredi.

Vaccins anti-Covid : "on a des résultats très solides"

Alors que Jean Castex doit présenter la stratégie vaccinale du gouvernement devant le Parlement cette semaine, Julien Borowczyk encourage d'ores et déjà vivement à la vaccination : "si on veut sortir de cette situation de crise, si on veut retrouver "une vie normale", il va falloir qu'on se vaccine massivement". Le parlementaire ligériena le sentiment que la méfiance d'une bonne partie des Français (seuls 53% envisageaient au mois de novembre de se faire vacciner contre le coronavirus selon un sondage de Santé publique France), "n'est pas basée sur des faits".

"On nous dit le vaccin a été développé rapidement... il l'a été sur sa phase 2, la phase de tolérance; elle a été développée cette phase, certes rapidement mais sur un échantillon de personnes beaucoup plus important que d'habitude donc on a, au contraire, des résultats très solides", avance le député ligérien qui se félicite par ailleurs que la vaccination ait été confiée aux médecins généralistes, "un acte fort" et vecteur de confiance à ses yeux.