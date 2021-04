Coronavirus : pourquoi le report éventuel des élections régionales fait débat

Le gouvernement a consulté les maires au sujet de l'organisation des élections régionales et départementales en juin prochain. Entre critiques sur la méthode et rejet des conditions du scrutin, le bilan est plus que mitigé. Des débats doivent avoir lieu mardi et mercredi à l'Assemblée et au Sénat.

"Indiquer par oui ou par non si les conditions préconisées par le comité scientifique semblent réunies pour tenir les deux scrutins." C'est la question posée par le gouvernement ce week-end aux maires au sujet des élections régionales et départementales prévues en juin prochain. Des élections déjà repoussées de mars à juin et qui pourraient encore l'être en raison de la situation sanitaire dégradée à cause du coronavirus. Le Conseil scientifique, chargé de guider le gouvernement dans cette crise, devait donner son avis sur un maintien ou non des élections aux dates prévues mais a finalement préféré laisser l'exécutif trancher, considérant qu'il n'avait pas à se prononcer sur un choix d'ordre politique. Il a cependant émis des recommandations sur les conditions d'organisation des scrutins.

Le gouvernement s'est prononcé "à ce stade" pour un maintien mais a choisi de consulter les élus locaux. Et cette consultation est depuis vendredi sous le feu des critiques. S'il était reproché à l'exécutif de ne pas suffisamment s'enquérir de l'avis des élus locaux depuis le début du quinquennat, celui-ci est cette fois-ci accusé de se cacher derrière eux pour reporter encore les élections. Un débat suivi d'un vote doit avoir lieu mardi à l'Assemblée nationale et un autre mercredi au Sénat.

L'opposition dénonce une "manœuvre" politique

Sur la forme, cette consultation des maires a provoqué un véritable tollé, certains accusant l'exécutif de vouloir à nouveau repousser des élections qui s'annoncent défavorables pour la majorité. Dans un communiqué commun diffusé sous le nom de "Territoires unis", l'Association des maires de France (AMF), l'Assemblée des départements de France (ADF) et Régions de France ont accusé le gouvernement "d'avoir peur du verdict des urnes".

D'autres sources à l'AFP considèrent comme "un aveu" la lettre adressée la semaine dernière à Jean Castex par le président (LREM) de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, dans laquelle il craignait que "l'absence d'une campagne électorale (...) accroisse encore ce qu'il est convenu d'appeler la 'prime au sortant'".

Un prétexte pour reporter les élections - Christian Jacob, président des Républicains

Du côté des Républicains, qui président plusieurs régions et comptent se servir du scrutin comme tremplin pour l'Elysée, les critiques fusent. Christian Jacob, le président des Républicains, explique à l'AFP que cette consultation est selon lui une "manœuvre pendant le week-end, en envoyant une lettre le vendredi soir de manière précipitée avec demande de répondre le lundi, pour essayer de trouver un prétexte pour reporter les élections." "Aujourd'hui, La République en marche voit bien que, sondage après sondage, elle va vers une déroute à ces élections locales. Et comme elle ne veut pas avoir de défaites électorales à moins d'un an de la présidentielle, elle cherche des prétextes pour les reporter", renchérit sur franceinfo Valérie Pécresse, candidate (ex LR, désormais liste Libres !) à sa réélection en Ile-de-France.

A gauche également plusieurs responsables ont qualifié la lettre envoyée par le gouvernement de "manœuvre" et de "manipulation". "Les maires ne sont pas des pions que l'on consulte uniquement à des fins politiciennes", a ainsi réagi Carole Delga, présidente PS de la région Occitanie. "La manœuvre est grossière", a jugé dans un tweet la sénatrice communiste Cécile Cukierman, pour qui "la démocratie locale et la santé des Français méritent mieux qu'un simulacre de consultation".

Dans la majorité, on pointe les bienfaits de se tourner vers les élus de terrain. "A partir du moment où celles et ceux qui sont là pour organiser les élections dans nos territoires, c'est-à-dire les élus locaux, recommanderaient que cette élection puisse être décalée, alors je pense qu'il faudra suivre leur avis. Si on voit qu'une majorité d'élus considèrent que cette élection peut se tenir, qu'ils savent pouvoir l'organiser, qu'ils savent trouver des assesseurs, alors maintenons-les", a justifié sur franceinfo la députée LREM Aurore Bergé. Pour sa part, la ministre déléguée à la Citoyenneté Marlène Schiappa, a justifié sur BFM la consultation des maires : "Ecouter, c'est toujours très sain", a-t-elle assuré, tout en soulignant qu'elle souhaitait "à titre personnel" que les élections "puissent se maintenir au mois de juin".

Les élus divisés sur les recommandations du Conseil scientifique

Concernant le fond de la consultation cette fois, les maires avaient jusqu'à ce lundi midi pour répondre. Il n'y aura "pas de communication avant demain" mardi sur les résultats, a-t-on expliqué à l'AFP Place Beauvau.

Mais dès samedi, l'Association des maires ruraux de France a fait savoir sa désapprobation dans un courrier au Premier ministre. Dans son avis, le Conseil scientifique préconisait "de solliciter des personnes vaccinées, c’est-à-dire des personnes plus âgées du fait des priorités de vaccination" pour tenir les bureaux de vote. Une demande jugée "inacceptable" par l'AMRF. "On ne peut pas avoir le personnel dans les conditions exigées par le conseil scientifique" pour organiser les élections, a affirmé dimanche Michel Fournier, président de l'AMRF. Sur la recommandation d'organiser le vote en extérieur et de nettoyer strictement les écoles mobilisées, Michel Fournier souligne qu'"imposer de telles dispositions aux élus locaux est difficilement compatible avec la pratique constatée dans les communes rurales, où il est parfois complexe de trouver des assesseurs en nombre sans mobiliser le personnel communal". L'AMRF s'inquiète également de l'idée de faire tester 48 heures avant le scrutin les membres des bureaux de vote, soulignant que nombre d'actifs figurent parmi eux.

A l'inverse, Christophe Bouillon, maire PS de Barentin et président de l’Association des petites villes de France, note sur franceinfo que les Français connaissent aujourd'hui "par cœur" les gestes barrières. "Oui, c'est difficile de tenir aujourd'hui les bureaux de vote et même de faire campagne dans les conditions sanitaires qu'on connaît", commence-t-il, mais "nous pourrions élargir l'amplitude d'ouverture des bureaux de vote, on pourrait commencer à partir de 7h30, et puis aller jusqu'à 20 heures, comme cela peut se faire pour certains types d'élections par exemple les européennes", propose l'élu. Christophe Bouillon ne ferme pas la porte à l'organisation du scrutin en extérieur. "Il y a beaucoup de bureaux de votes qui sont dans les écoles, et dans ces écoles, il y a un préau." L'élu souligne le blocage de certains projets à cause du report des élections et note le paradoxe entre une ouverture envisagée des restaurants mi-mai et les doutes sur des élections un mois plus tard. Il plaide pour le maintien des élections en juin.

Maintenir ou non les élections en juin ?

Sur cette question justement, l'AMRF souhaite que le scrutin se tienne aux dates prévues, si les territoires concernés ne sont pas confinés. Mais pas dans les conditions actuelles ni celles préconisées par le Conseil scientifique "J'ai des collègues qui sont décédés" lors des élections municipales en 2020, a expliqué Michel Fournier. "J'ai 71 ans, je viens d'être vacciné. Je serai le seul dans ma commune à pouvoir répondre aux conditions. Et je n'ai pas envie d'avoir une responsabilité de mettre en danger mes collaborateurs ou toutes les personnes qui pourraient venir pour cette élection", a-t-il expliqué.

"Le maintien coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, n'aurait aucun sens", a jugé Benoît Hamon, sur la liste EELV de Julien Bayou pour les régionales en Île-de-France, dimanche sur franceinfo. "Si on estime que le virus circule, à tel point que l'organisation d'un scrutin pourrait mettre en danger des vies, à l'évidence, le reporter dans quelques mois ne posera pas de difficulté majeure", a-t-il assuré.

François Rebsamen, maire socialiste de Dijon, a lui estimé ce lundi sur franceinfo que si les élections n’avaient "pas lieu en juin, alors même que les conditions de vie le permettent", cela serait "un échec démocratique". Mais il souligne lui aussi que les recommandations du Conseil scientifique seront difficiles à appliquer.

Comme Valérie Pécresse et nombre d'élus de droite, Gérard Larcher, président LR du Sénat, est favorable au maintien des élections régionales et départementales en juin. Il a annoncé dimanche sur LCI qu'il saisirait le Conseil constitutionnel si le gouvernement présentait un projet de loi pour les reporter. "On ne confine pas la démocratie. (...) La date d'une élection ne se décide pas en fonction d'une opportunité, mais de la loi et du respect de la Constitution", a-t-il souligné, précisant qu'un report du vote pourrait, selon lui, poser un problème constitutionnel.