Coronavirus : Quand le Covid-19 s'invite dans la campagne des élections municipales

Gilles Guerchet devait tenir un meeting au Mans mardi soir. Finalement, il l'a annulé. " On a préféré ne pas prendre de risques" reconnait le candidat de la République en Marche. " Certaines personnes nous ont dit qu'elles ne viendraient pas, que c'était un peu risqué, oui c'est vrai". A la place, Gille Guerchet et son équipe ont organisé un facebook live, un débat en direct sur internet avec des questions posées en temps réel par les internautes via le réseau social. " Nous avons pu toucher près de 2000 personnes" affirme ce coiffeur sarthois. " des personnes qui, sans doute, n'auraient pas souhaité intervenir lors d'un meeting et qui, là, se sont exprimées". Gilles Guerchet reconnait tout de même que le coronavirus et sa propagation génère un climat particulier. " Je le vois bien dans mes salons de coiffure actuellement, il y a beaucoup moins de monde dans nos magasins".

Gilles Guerchet, le candidat LREM à la mairie du Mans, reconnait que le coronavirus a un impact sur le déroulement de la campagne Copier

Les électeurs se déplaceront-ils dimanche 15 mars lors du premier tour des élections municipales ? L'organisation même du scrutin est-elle menacée ? " Les municipales à l'heure où nous parlons sont parfaitement maintenues" affirme Sibeth Ndiaye invitée ce mercredi matin de nos confrères de France Inter. Même si la porte-parole du gouvernement rappelle "qu'il faut qu'on puisse évaluer la situation (...) On va examiner les mesures qui peuvent être prises. Mais j'ai un message à tous nos concitoyens : il n'y a pas de panique à avoir (...), il ne faut pas avoir peur d'aller aux élections". Pour Gilles Guerchet, un report des élections serait "compliqué" et coûterait cher.

Réécouter l'interview de Gilles Guerchet, candidat LREM à la mairie du Mans

Les candidats à la mairie du Mans :

Municipales au Mans : les propositions des candidats pour les écoles