Coronavirus : querelle entre Monaco et la France sur les conditions d'entrée

Monaco engage un bras de fer avec la France sur les règles frontalières pendant l'épidémie de coronavirus. Ce samedi, le préfet des Alpes-Maritimes a annoncé l'assouplissement des règles d'entrée des résidents monégasques sur le sol français. Désormais, les Monégasques qui viennent dans le département pour moins de 24 heures n'ont plus besoin de présenter un test PCR négatif. "La France assouplit à compter de ce jour le régime de contrôle sanitaire à la frontière monégasque, eu égard à la configuration et à l'interpénétration des bassins de vie de Monaco et du département des Alpes-Maritimes", indique la préfecture dans un communiqué.

Un assouplissement "insuffisant", répond le gouvernement princier dans un communiqué quelques heures plus tard. Ce délai de 24 heures "ne répond pas aux besoins concrets des résidents monégasques qui, à l’approche d’une période de vacances scolaires, se voient entravés dans leurs déplacements dans la région voisine qui constitue le bassin de vie de Monaco", développe-t-il.

Les règles d'entrée des Français à Monaco durcies "en stricte réciprocité"

En réaction, la principauté décide alors de durcir les règles d'entrée sur son territoire à compter de ce lundi 15 février. Les Français qui se rendent à Monaco devront désormais présenter un test PCR négatif de moins de moins de 72 heures et une attestation de non-contagiosité au Covid-19. Ces nouvelles règles ne concernent pas les travailleurs frontaliers, les scolaires et étudiants, ainsi que les résidents des Alpes-Maritimes venant en Principauté pour moins de 24 heures.

Le gouvernement monégasque explique que ces mesures sont prises "en stricte réciprocité des dispositions françaises" et que des contrôles renforcés auront lieu à ses frontières. Ces mesures s'appliquaient déjà aux ressortissants étrangers depuis début février, mais la France bénéficiait d'une "exemption" que Monaco a choisi de lever.

Éric Ciotti demande à la France de "revenir sur cette décision stupide"

"L'attitude vexatoire inutile de la part du gouvernement français à l'égard de Monaco est contraire à notre tradition d'unité et d'amitié", déplore Éric Ciotti dans un communiqué. Le député Les Républicains des Alpes-Maritimes demande à Emmanuel Macron de "revenir sur cette décision stupide".