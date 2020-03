Coronavirus : report des conseils municipaux à Niort, Châtellerault ou encore Montmorillon

Niort, Parthenay, Bressuire, Saint-Maixent, Châtellerault ou encore Montmorillon font partie des 30.000 communes de France qui ont élu leur conseil municipal dès le premier tour dimanche 15 mars. Les équipes sortantes devaient se réunir à huis clos de vendredi à dimanche pour désigner maire et adjoints. Mais en raison de la pandémie de coronavirus et des mesures de confinement, le gouvernement a pris ce jeudi la décision de reporter toutes les séances jusqu'à mi-mai au moins.

"C'est une sage décision"

"La décision est tombée alors qu'on était en train de préparer les délibérations", raconte Jérôme Neveux, le maire sortant de Jaunay-Marigny. Fraîchement réélu, il a été pris de court par l'annonce d'Edouard Philippe. Cependant, étant donné les circonstances, "c'est peut-être la meilleure chose".

Dans les Deux-Sèvres, à Bressuire, la nouvelle opposition souhaitait le report, elle avait annoncé qu'elle ne se rendrait pas à la séance prévue ce vendredi. De son côté, Emmanuelle Ménard, élue dimanche dans la commune du bocage, devra donc attendre avant de remplacer Jean-Michel Bernier.

"Le but n'était pas de se faire installer soi, mais c'était faire que la municipalité et les services continuent parce que c'est ce que demandait le gouvernement. Là si le gouvernement dit que ça continuera avec les anciens maires et bien nous fonctionnerons de cette façon-là, ça ne me pose aucun problème".

Les conseils municipaux se préparaient en effet à siéger dans des conditions exceptionnelles afin de faire respecter les règles de confinement. "C'était un peu surréaliste comme organisation, de le faire dans une salle des fêtes, avec toutes les précautions à prendre", indique Jérôme Neveux. Les conseillers municipaux devaient s'asseoir en laissant un mètre de distance entre chacun. Or les salles des conseils municipaux ne sont pas extensibles.