Coronavirus : report des premiers conseils municipaux en Berry, entre soulagement et frustration

En pleine pandémie de coronavirus, tous les aspects de la vie sont touchés. Y compris la vie démocratique : le gouvernement a annoncé ce jeudi soir le report des conseils municipaux d'installation, c'est-à-dire les premiers conseils municipaux des équipes élues au premier tour des élections de dimanche dernier. Ces réunions devaient se tenir entre vendredi matin et dimanche matin.

"C'était une sorte de mascarade de conseil municipal"

Et cette annonce de dernière minute fait forcément réagir les élus. Gil Avérous, maire réélu de Châteauroux, était prêt à organiser cette réunion, mais se dit réjouit finalement de la décision du gouvernement. "J'ai été clairement soulagé, parce qu'on était en train d'installer un conseil municipal dans des conditions très particulières, avec des consignes qui visaient à ce que ça aille vite, l'impossibilité du cérémonial habituel, c'est-à-dire l'ouverture au public qui profite d'un moment fort de la démocratie locale, l'impossibilité de remettre les écharpes aux adjoints désignés."

A Châteauroux, l'installation du conseil municipal devait se tenir samedi matin, à 10 heures, avec des conditions drastiques de sécurité : gel, gants, masques, et distance d'un mètre entre chaque personne, avec le strict minimum de public. "C'était une sorte de mascarade de conseil municipal qu'on faisait juste pour des raisons juridiques, mais moins pour des raisons démocratiques."

La déception est plus marquée, en revanche, dans les communes qui venaient d'élire un tout nouveau maire. Xavier Elbaz, à Villedieu-sur-Indre, par exemple, comprend le choix du gouvernement, mais reste frustré. "On était forcément impatient, pressé d'arriver aux affaires. On est déçu, mais en même temps, il faut être raisonnable et ne prendre aucun risque."

Quelles conséquences pour la vie de la commune ?

A Villedieu-sur-Indre, Xavier Elbaz regrette que son mandat soit, de fait, décalé dans le temps. Car, il le rappelle : "Le maire n'est pas maire lors de l'élection, il devient maire lors de ce fameux conseil d'installation. Tant qu'il n'aura pas lieu, on aura strictement aucun pouvoir. On ne peut travailler sur aucun dossier, prendre aucune décision. C'est le conseil municipal en place qui reste en charge jusqu'à la date du report."

Résultat : "Il y aura quelques mois avec un maire en fonction, Bernard Gonthier, et une liste élue, donc il faudra expliquer aux habitants que pour l'instant nous ne sommes pas à la mairie. Il n'y a rien de dramatique, c'est juste agaçant parce que c'est toujours au dernier moment. Mais ce n'est pas grave : au moins, nous aurons le temps de nous préparer."

Et pour les maires déjà en place ? Selon Gil Avérous, l'impact de ce report sera forcément moins important, mais sera quand même visible. "Ca nous fait perdurer dans nos fonctions en place. On ne pourra pas lancer de nouveaux projets, on ne pourra vraisemblablement pas rénunir le conseil municipal. Ce sera un fonctionnement un peu "dégradé" du fonctionnement démocratique, dans la mesure où l'on va juste gérer le quotidien, sans prendre de nouvelles mesures."

Une décision réclamée par de nombreux élus

Le report du conseil municipal d'installation était en tout cas réclamé par de nombreux élus, partout en France, ces derniers jours. Question de bon sens, selon eux, alors que l'on conseille à tous les Français de rester chez eux.