Coronavirus, sécurité et écoquartier des Vaîtes : les trois axes de la rentrée politique d'Anne Vignot

Après le conseiller municipal d'opposition LR Ludovic Fagaut et son groupe "Besançon Maintenant" vendredi, la maire de Besançon a fait sa rentrée politique ce samedi. Entourée de quelques conseillers municipaux, Anne Vignot a présenté ses priorités pour les semaines à venir, en pleine recrudescence de l'épidémie de coronavirus.

La crise sanitaire

"Le virus circule toujours". D'emblée, la maire de Besançon évoque la situation sanitaire à Besançon, et s'inquiète du comportement de certains étudiants. "On a pu constater qu'à la rentrée, nous avons des rencontres massives de jeunes, qui vont sur les terrasses de cafés, le soir, ils font des fêtes et ne prennent pas de précautions. Le masque, ils le mettent en cours, dans les transports et d'un seul coup, au moment de la fête, ils l'enlèvent." Anne Vignot le redit, il faut respecter les gestes barrières, sinon il faudra les durcir. "Les jeunes sont des vecteurs du coronavirus", rappelle-t-elle. Et l'absence de respect des gestes barrières dans certains bars l'inquiète.

Limiter l'exercice des bars ?

La maire écologiste appelle les bars à prendre leurs responsabilités : "On leur demande de lire les préconisations qui sont obligatoire et de les tenir. Sinon, on en parle avec M. le Préfet, il y aura des contrôles et des actes de répression." Autrement dit, limiter les horaires d'ouverture de certains bars. Et Anne Vignot le précise : "Le pire qui pourrait arriver, ce serait qu'on me demande d'avoir un geste général qui consisterait à dire : on ferme tous les bars à 23h30. Je demande à tout le monde d'être raisonnable." L'objectif, explique Anne Vignot, c'est d'éviter que Besançon passe en circulation active du virus et qu'un reconfinement local soit envisagé.

Le GEEC saisi sur la question de l'écoquartier des Vaîtes

L'autre sujet sur la table, c'est le projet d'écoquartier aux Vaîtes. La maire de Besançon a décidé de confier le dossier à un groupe de scientifiques indépendants, le Groupe d'Etude de l'Environnement et du Climat, le GEEC, fraîchement créé. C'est le directeur de recherche au laboratoire chrono-environnement Hervé Richard qui a été nommé président pour une durée de trois ans. Ce groupe sera indépendant de la mairie de Besançon ou d'autre collectivité territoriale, il choisira son propre mode de fonctionnement. Charge à lui de s'attaquer donc au dossier des Vaîtes, d'analyser toutes les pièces et de rencontrer les différents acteurs. Il rendra ses conclusions avant la fin du mois de décembre 2020. Une convention citoyenne sera ensuite désignée pour donner un avis, soumis lui au conseil municipal.

Sécurité : 38 policiers supplémentaires affectés à Besançon

Cet été, la mairie avait écrit au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin pour demander plus d'effectifs policiers. Une demande qui a été entendue, se félicite Anne Vignot, puisque 38 postes de policiers nationaux affectés à Besançon ont été créés. 32 policiers sont déjà arrivés depuis juillet. Objectif : lutter contre la délinquance.

Et du côté de la police municipale, des effectifs supplémentaires sont arrivés aussi. On est à 65 postes pourvus aujourd'hui sur 70 au total. La ville recherche encore cinq policiers municipaux : les recrutements sont en ce moment.

Une plainte contre le terme "Khmer Vert" ?

Le conseil municipal, c'est lundi 17h à la CCI du Doubs, et ça s'annonce tendu entre Anne Vignot et le conseiller municipal d'opposition Ludovic Fagaut et son groupe, "Besançon Maintenant". L'élu Les Républicains a lâché une petite phrase vendredi pendant sa conférence de presse : il évoque la maire Anne Vignot, son programme et parle "d'idéologie Khmer vert". Des propos qui ont fait bondir la maire de Besançon : Anne Vignot envisage de saisir la justice. "Je vais finir par me demander si je ne vais pas porter plainte contre ces propos qui sont tenus. Les Khmers verts sont des personnes qui ont pratiqué des massacres. Donc si la référence, c'est la référence au massacre, je porterai plainte", affirme l'élue écologiste.