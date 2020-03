SONDAGE - Municipales : l'épidémie de coronavirus pourrait accentuer l'abstention

Selon un sondage publié pour pour franceinfo et Le Figaro, l'épidémie de coronavirus ne provoque pas de panique, mais 22% des Français qui voulaient voter aux municipales pourraient y renoncer. 61% des Français assurent à l'inverse que l'épidémie ne les empêchera pas de voter.

Pas de psychose, mais un possible effet sur l'abstention aux élections municipales, dont le premier tour a lieu dimanche. Selon un sondage Odoxa Dentsu-Consulting pour franceinfo et Le Figaro publié ce jeudi, un Français sur cinq, soit 22% des Français qui voulaient aller voter pourraient y renoncer par crainte d'être contaminé par le coronavirus.

La moitié des Français "pas inquiets", l'autre moitié "plutôt ou tout à fait inquiète"

Selon cette enquête, 51% des Français ne sont "pas inquiets" par l'épidémie. C'est 3 points de plus que lors d'un précédent sondage le 30 janvier dernier. 49% des Français sont inquiets, parmi lesquels 8% se disent "tout à fait inquiet", 41% sont "plutôt inquiet".

Un Français sur cinq qui comptait voter pourrait s'abstenir

C'est la participation aux élections municipales, dont le premier tour doit se tenir ce dimanche et le second le 22 mars, qui pourrait pâtir de l'épidémie. Plus d'un Français sur cinq, soit 22% des personnes interrogées qui comptaient aller voter pourraient ne pas le faire en raison du coronavirus. Mais la plupart des Français, 61%, assurent que l'épidémie ne les empêchera pas d'aller voter.

64% des Français estiment même que le gouvernement a eu raison de maintenir les élections municipales. A noter que 16% des Français expliquent qu'épidémie ou pas, ils n'étaient de toutes façons pas du tout certains d'aller voter.