Coronavirus : seules 2 communes d'Indre-et-Loire fermeront leurs bureaux de vote à 20h

En raison de l'épidémie de Coronavirus, et pour limiter les files d'attente, deux communes ont décidé de fermer leurs bureaux de vote plus tard, à 20h lors du premier et second tour, les 15 et 22 mars. Il s'agit de Saint-Cyr-sur-Loire et Berthenay.

Pour le reste de l'Indre-et-Loire, les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 18h00. A titre dérogatoire, la préfète d’Indre-et-Loire autorise la fermeture des bureaux de vote à 19h00 dans les communes suivantes :

• Chambray-lès-Tours

• Joué-lès-Tours

• Montlouis-sur-Loire

• La Riche

• Saint-Avertin

• Saint-Pierre-des-Corps

• Tours

Pour les électeurs qui ne pourraient pas se déplacer, le vote par procuration reste possible.

Au total, on compte 430.612 électeurs inscrits en Indre-et-Loire pour ces élections municipales. Dans les communes de 1.000 habitants et plus, 213 listes ont été déposées. Pour les communes de moins de 1.000 habitants, la préfecture a validé 2376 candidatures. Deux communes n’ont pas de candidat pour le 1er tour du scrutin : Autrêche et Souvigny-de-Touraine