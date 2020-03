Coronavirus : Stéphane Le Foll suspend sa campagne pour les municipales au Mans

A quelques heures des annonces du président de la République Emmanuel Macron sur les mesures de protection face à l'épidémie de coronavirus, et alors que la tenue d'un second tour des élections municipales le 22 mars semble de moins en moins possible, Stéphane Le Foll annonce qu'il suspend sa campagne. L'actuel maire (PS) du Mans, arrivé largement en tête au premier tour devant la députée socialiste Marietta Karamanli, indique sur Twitter : "Compte tenu de l’urgence sanitaire, j’ai pris la décision de suspendre ma campagne et toute activité électorale".

Il précise qu'il tiendra une réunion de crise avec les services de la ville dans l'après-midi.