Coronavirus : un député de Seine-Maritime souhaite réfléchir avec les citoyens au "jour d'après"

Dans ce contexte de crise sanitaire, une soixantaine de parlementaires lancent un appel citoyen. Une consultation sur internet pour préparer ce qu’ils appellent « le jour et le monde d’après ». Depuis samedi 4 avril et jusqu’au 3 mai, les Français peuvent y déposer leurs propositions. Parmi les soixante élus signataires, on retrouve un Normand : Christophe Bouillon, le député parti socialiste de la cinquième circonscription de Seine-Maritime, pour qui il faut tirer toutes les leçons de cette épidémie.

Un modèle à revoir

"Cette crise nous interroge sur notre modèle de développement, notre modèle de consommation. On voit bien aujourd'hui que le monde entier peut être fragilisé par une épidémie de cette nature", indique le député. "_Il faut accorder plus de moyens et une priorité absolue à la santé mais aussi nous interroger sur la souveraineté nationale, à notre dépendance à un certain nombre de pays, notre façon de produire". _Christophe Bouillon évoque également la question du lien social, omniprésente en cette période. Onze thèmes y sont abordés au total.

capture d'écran du site internet

Les citoyens sont donc invités à proposer des idées qui contribueront aux débats politiques après la crise. "Il y a de nouvelles pratiques, de nouvelles solidarités. Les citoyens ont dans cette période de confinement identifié des moyens d'action. Beaucoup se mobilisent. Il faut s'en inspirer et identifier les bonnes propositions. Chacune des propositions sur la plateforme sera soumise à un vote des participants". Des parlementaires de tout bord sont à l'origine de cette initiative.