Coronavirus : voici ce que les forces de l’ordre vont contrôler en priorité dans les zones confinées

Seize départements sont soumis depuis samedi 20 mars à une nouveau confinement entre 6 heures et 19 heures, qui s'ajoute au couvre-feu déjà en place sur tout le territoire métropolitain le reste du temps. Les principales mesures que cela implique sont la fermeture de 90.000 commerces dits "non-essentiels" dans ces zones et un nouveau système d'attestations de déplacement.

Pour veiller au respect de ces mesures, des contrôles sont menés par les forces de l'ordre. Plusieurs consignes ont été envoyées par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Un premier télégramme, que s'est procuré franceinfo, a été envoyé vendredi 19 mars, puis une "notice" a été envoyée par la direction générale de la police nationale le dimanche 21 mars.

Dans son télégramme, le ministre de l'Intérieur appelle à "une particulière fermeté pour faire respecter, sur l’ensemble du territoire national, les dispositions qui concernent en priorité le couvre-feu, les rassemblements privés de voie publique et la fermeture des établissements recevant du public". Le ministre appelait à faire de la "pédagogie" sur les nouvelles mesures destinées à freiner l'épidémie, lors de ce premier week-end. Un week-end qui a été marqué par plusieurs rassemblements non-autorisés, notamment à Marseille où 6.500 personnes ont participé à un carnaval non-déclaré.

Les contrôles doivent porter sur les établissements qui doivent être fermés, les "grands axes de déplacements", ainsi que les gares et aéroports. Il faut "verbaliser systématiquement" ceux qui n’ont pas "de motif légitime de déplacement et les commerces non-autorisés ouverts", écrit ensuite le ministre.

Jusqu'à 3.750 euros d'amende en cas d'infractions répétées

Les policiers ont par la suite reçu la "notice" qui rappelle les mesures annoncées jeudi par Jean Castex avec le couvre-feu et le reconfinement dans seize départements. Les différents types de justificatifs sont ensuite détaillés : "Un justificatif de déplacement professionnel, à remplir par l’employeur pour justifier de la nécessité de se déplacer, pour leurs salariés qui ne peuvent pas télétravailler ou dont les déplacements ne peuvent pas être différés". Cette attestation peut être "permanente" tout comme le "justificatif de déplacement scolaire à remplir et à faire viser par les directeurs d’écoles et établissements scolaires pour aller chercher les enfants à l’école". Sans oublier "l’attestation de déplacement dérogatoire" pour un déplacement ponctuel et à "usage unique" et pour des "motifs précis".

Pour rappel, en cas de non-respect de ces nouvelles mesures, il en coûtera 135 euros d’amende. En cas de non-paiement, cette amende peut être majorée à 375 euros. Après trois infractions en 30 jours, les récalcitrants risquent une amende de 3.750 euros et une peine de six mois d'emprisonnement.