Corrèze : deux ans après son décès le souvenir de Jacques Chirac est toujours aussi fort selon sa fille Claude

Le 26 septembre 2019 Jacques Chirac s'en allait. Deux ans plus tard sa fille, élue en juin dernier au Conseil départemental de la Corrèze, fait perdurer son nom et sa mémoire. Claude Chirac constate jour après jour combien l'attachement des Corréziens à son père, comme à sa mère, reste très fort.

Ce dimanche est le deuxième anniversaire de la mort de Jacques Chirac. En Corrèze beaucoup auront évidemment une pensée pour lui. Car dans le département son souvenir est resté toujours aussi présent et fort. Claude Chirac s'en rend compte jour après jour. La fille de Jacques et Bernadette Chirac a été élue conseillère départementale du canton de Brive 2 en juin dernier.

Ils sont enracinés dans cette terre"

"Ce qui me frappe beaucoup c'est qu'ils sont encore très présents. Ils sont présents dans les pensées, dans les propos des gens (...) L'un et l'autre. On m'a parlé autant de Bernadette que de Jacques" précise Claude Chirac. "Ils sont très enracinés dans cette terre" poursuit-elle. Et de rappeler les réalisations de l'un comme de l'autre dans le département dont beaucoup de Corréziens leur savent gré. "Ça a été pour eux la passion de leur vie cette Corrèze. Et la Corrèze leur rend vraiment, les Corréziens leur rendent vraiment une grande affection et c'est vraiment très touchant".

Moi j'ai tout à prouver"

C'est cet héritage que désormais relaie Claude Chirac comme conseillère départementale. Elle "prend ses marques avec Julien Bounie" (son binôme sur le canton, NDLR) dit elle, en rappelant qu'elle était novice en politique avant ce mois de juin. "Moi j'ai tout à bâtir. Est-ce que j'y arriverai ? Seul l'avenir le dira mais j'ai tout à prouver". Et en novice elle apprend, cherche à comprendre dit-elle. "J'y mets beaucoup de cœur et d'énergie, mais je démarre pour l'instant." Et elle espère être le plus utile possible pour les Corréziens. Avec pour l'aider les valeurs que lui ont transmises ses parents. "Marcher dans leurs pas est pour moi une très grande émotion"