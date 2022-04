Corrèze : les coulisses de la mise sous pli de la propagande électorale pour la présidentielle

"C'est une vraie ruche !" Ces mots sont de Claudine Lafarge, en charge de la réglementation et de la citoyenneté à la préfecture de la Corrèze, pour décrire l'organisation mise en place à l'école de gendarmerie de Tulle.

Dans un hangar, 200 volontaires, fonctionnaires ou encore familles de gendarmes travaillent depuis vendredi soir pour mettre dans des enveloppes la propagande électorale. Les professions de foi et les bulletins avec le nom des douze candidats sont soigneusement placés dans les 185 300 enveloppes avec l'adresse des électeurs du département.

Des volontaires motivés et rapides

Si chacun à sa technique, le "doigtier" est l'outil indispensable. Chaque volontaire a ce bout en plastique sur le doigt. "On ne se coupe pas et on attrape plus rapidement les bulletins et les professions de foi. On gagne en productivité", explique Sophie.

Il faut faire vite car d'ici dimanche soir ou au plus tard lundi matin, toutes les enveloppes devront être remplies et livrées à la Poste. Stéphane, facteur à Malemort s'en amuse : "Je vais mettre sous pli pour ensuite livrer ces enveloppes. Pour une fois, je fais les deux." Les premières enveloppes devraient arriver dans les boîtes aux lettres lundi ou mardi. Les dernières sont attendues au plus tard vendredi.

Les gens sont responsables et veulent participer à la démocratie !"

La "ruche électorale" est située dans un hangar de l'école de gendarmerie de Tulle. © Radio France - TV

Cette mise sous pli se déroule dans un hangar de l'école de gendarmerie de Tulle. Le Lieutenant Viallard est satisfait d'observer un tel engouement de la part des volontaires : "On avait peur d'avoir peu de monde. Finalement, les citoyens ont répondu à l'appel. On voit bien que la citoyenneté n'est pas perdue. Les gens sont responsables et veulent participer à la démocratie."

Une reprise en main de l'Etat

Après les gros dysfonctionnements rencontrés l'an dernier lors des élections départementales et régionales, l'Etat a remis la main sur la gestion de la propagande électorale. En Corrèze, le sous-traitant Koba s'occupe seulement de fournir les enveloppes avec les adresses imprimées. "Depuis l'an dernier, le ministre de l'Intérieur a décidé de réinternaliser la mise sous pli. C'est plus sécurisé et c'est important pour une élection présidentielle." Ce retour à une gestion interne, "c'est une première depuis 2014" selon Claudine Lafarge.

Selon un rapport du Sénat, six électeurs sur dix n'ont pas reçu de propagande électorale au second tour des régionales en 2021. Dans ce hangar de Tulle, les volontaires préparent aussi les bulletins destinés à l'ensemble des bureaux de vote de la Corrèze.