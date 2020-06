Corrèze - Une liste se retire des municipales à Naves, la situation se tend pour le député Jerretie (LREM)

Naves, France

Il n'y aura finalement que deux listes en course à Naves, en Corrèze, pour le second tour des municipales le 28 juin. La liste de Jean-Claude Bassaler se retire de la course et met un nouveau caillou dans la chaussure de l'équipe sortante où figure Christophe Jerretie, député LREM de Corrèze.