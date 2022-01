Corse : derniers jours dans l'île pour le préfet Lelarge ?

Son départ est régulièrement évoqué, ce ne serait plus qu'une question de jours. La rumeur se fait insistante. Il pourrait en effet être entériné dès ce mercredi en conseil des ministres, même si pour l'heure l'hôtel de Région se refuse à tout commentaire, se bornant à indiquer que le préfet est tout à sa tâche. Un Pascal Lelarge néanmoins très discret depuis plusieurs semaines, et notamment depuis les différentes péripéties autour du contentieux juridique entre la Corsica Ferries et la Collectivité de Corse, condamnée à verser près de 90 millions d'indemnités à la compagnie maritime. "Inutile de palabrer, de gesticuler, il faut payer", avait mis en garde le représentant de l'Etat une semaine après le refus de l'Exécutif de Corse d'inscrire cette somme au budget supplémentaire. Sauf que quelques jours plus tard Paris décide de mettre la main à la poche, et débloque 50 millions. Un désaveu. Sa voix s'est alors raréfiée. Son départ cependant, 17 mois après son arrivée, ne constituerait pas une surprise, tant les relations avec la majorité nationaliste ont toujours été compliquées, voire orageuses. Sans oublier, qu'à 65 ans, Pascal Lelarge approche de la fin de sa carrière.

Le retour de Franck Robine ?

Un nom circule déjà pour le remplacer, celui de Franck Robine, son prédécesseur à ce poste qui avait passé seulement 6 mois dans l'île, et qui depuis travaille au cabinet du Premier ministre, Jean Castex. Un passage éclaire, mais plutôt apprécié dans l'île, de nombreux élus soulignant sa volonté de dialogue. Les mêmes verront sans doute dans ce retour, s'il se confirme, un signe politique... d'apaisement.