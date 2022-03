Corse : "il faut des problèmes pour que l'Etat bouge" selon Paul Molac

Le député du Morbihan réagit aux propos du ministre de l'Intérieur sur la situation en Corse, alors que le plan Etat-région vient d'être signé à Rennes. Il donne davantage de moyens sur l'éducation ou le secteur maritime.

Le conseiller régional et député du Morbihan (Libertés & territoires) Paul Molac était l'invité de France Bleu Breizh Izel ce mercredi 15 mars. L'élu morbihanais est revenu sur la riche actualité de la semaine.

Avec d'abord la question de l'autonomie mise sur la table en Corse par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, pour tenter d'apaiser une situation très tendue depuis l'agression en prison d'Yvan Colonna : "C'est un changement de mentalité de la part de l'Etat qui avait quasiment banni ce terme par le passé," se réjouit Paul Molac tout en remarquant "qu'il faut qu'il y ait des problèmes sur le terrain pour l'Etat se penche dessus".

Pour le député breton, "il faut laisser les territoires s'organiser parce que c'est eux qui connaissent les réalités locales et aujourd'hui tout descend de Paris, à chaque problème, on fait une circulaire".

Des réelles avancées sur le secteur maritime et l'enseignement

Paul Molac revient aussi sur la signature du plan Etat-région ce mardi en présence de Jean Castex et note de bons points : "Sur le soutien des communes et l'enseignement supérieur, c'est intéressant, tout comme l'investissement sur les ports. Vous savez qu'on veut mettre en place des bateaux qui fonctionnent à l'hydrogène, on a donc besoin de ces sommes, il y a des avancées réelles".

Bémols sur l'agriculture, les mobilités et les langues

Mais il y a des bémols "sur l'agriculture où on n'a pas eu ce que l'on voulait" ou sur les mobilités : "les investissements auront lieu plus tard".

Sur les langues régionales, l'objectif affiché est de passer de 19 000 à 30 000 jeunes bretonnants en 2027 en augmentant le nombre d'heures dans les universités et en mettant en place une formation post-bac bilingue au lycée de l'Iroise pour former des professeurs. Mais il faudra sans doute investir davantage, alors que seuls deux postes de CAPES ont été ouverts cette année dans la région (plus deux postes dans le privé).

Paul Molac résume : "Ce que l'on voit c'est que l'Etat n'a pas anticipé la signature de cette convention sur les langues. Donc on va remonter auprès du rectorat. On a d'ailleurs remis une lettre à Jean Castex pour parler de la question du CAPES mais aussi du recrutement des professeurs des écoles où il y a aussi un souci de formation".