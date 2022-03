Corse : Jean Castex contacte Gilles Simeoni

Les manifestations répétées depuis une semaine, accompagnées de débordements plus violents au fil des jours, dont les derniers hier soir à Ajaccio, auraient enfin poussé le gouvernement à sortir de son silence pesant.

Selon nos informations, le Premier ministre aurait pris contact aujourd'hui avec Gilles Simeoni. Les deux hommes se seraient longuement entretenus sur les mesures à mettre en œuvre pour ramener calme et sérénité dans une Corse en pleine révolte.

Jean Castex aurait en effet et enfin décroché son téléphone pour se préoccuper de la situation insulaire. Il faut dire que les images, diffusées à l'échelle nationale, de ces affrontements entre jeunes manifestants et forces de l'ordre ont marqué les esprits. Le silence pesant du gouvernement, méprisant selon les étudiants corses montés en première ligne, n'a fait qu'attiser les tensions. Silence qui serait donc rompu ce soir.

Le Premier ministre se serait donc rapproché du président de l'Exécutif de Corse pour trouver les moyens de mettre un terme à une situation dont tout un chacun redoute qu'elle ne devienne dramatique.

Selon nos informations, Gilles Simeoni, face à la gravité des fait, aurait ainsi avancé trois points essentiels qui participeraient à un retour au calme, des points déjà évoqués par le président de l'Exécutif.

Premier point : la création d'une commission d'enquête parlementaire suite à la tentative d'assassinat d'Yvan Colonna au sein de la prison d'Arles, commission à laquelle pourrait prendre part les représentants de tous les groupes politiques insulaires, qu'ils soient tout au moins entendus sur ce dossier.

L'autre geste synonyme d'apaisement : la levée immédiate du statut de DPS et le rapprochement de Pierre Alessandri et Alain Ferrandi.

Enfin, un troisième point et non des moindres, l'ouverture de discussions pour une solution politique globale, discussions qui se feraient là aussi avec l'ensemble des élus concernés.

Trois points qui attendent donc des engagements du gouvernement, engagements qui se devraient d'être publics. On saura bientôt ce qu'il en est ...