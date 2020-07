Corse : troisième tour pour 21 communes

Une formalité pour Pierre Savelli.

A Bastia, l’installation du nouveau conseil municipal s’est déroulée au théâtre, plus grand et plus spacieux afin de garantir le respect des gestes barrières. Après l’appel et le vote des nouveaux élus, Pierre Savelli, le maire sortant retrouve son fauteuil de maire de la deuxième ville de Corse en obtenant 33 voix sur 43. Ses adversaires du second tour, Jean -Sebastien De Casalta et Julien Morganti en ont respectivement obtenu 8 et 2. Ils siégeront sur les bancs de l’opposition.

Pour l’accompagner dans sa tâche, Pierre Savelli, va s’entourer de 12 adjoints. Emmanuelle De Gentili conserve sa place de première adjointe au maire de Bastia.

Jean-Christophe Angelini élu maire de Porto Vecchio

Après une victoire historique le 28 juin dernier, Jean-Christophe Angelini est devenu ce samedi matin à Porto -Vecchio le maire de la cité du sel dans une élection qui s’est déroulé au COSEC, également, pour raison de crise sanitaire. Seul candidat en lice, le nouveau maire nationaliste dispose de 26 conseillers sur 33. Michel Giraschi a été nommé premier adjoint.

Jean Christophe Angelini élu maire de Porto-Vecchio © Radio France - José Tafani

Angèle Bastiani dans le fauteuil de maire de L’Ile Rousse

Seule candidate en lice, Angèle Bastiani a été élue maire de L’Ile Rousse avec les 18 voix de sa liste. L'opposition a voté blanc. Ses cinq membres se sont abstenus ensuite pour l’élection des adjoints . Ils ont préféré quitter la mairie.

Angèle Bastiani élue maire de L'Ile Rousse © Radio France - Pierre Pasqualini

Sartène: Paul Quilichini reconduit

Après sa victoire à Sartène le 28 Juin dernier lors d’une quadrangulaire, Paul Quilichini a été élu avec 18 voix, 3 contre et 2 bulletins blancs. C'est son troisième mandat.