Corse : "L'autonomie c'est un slogan plus qu'une réalité juridique", Benjamin Morel, constitutionnaliste

Invité de la rédaction de France Bleu RCFM ce lundi 25 septembre, Benjamin Morel , maître de conférences en droit public à l'Université Paris-Panthéon-Assas, a évoqué les discussions en cours entre Paris et la Corse concernant l'avenir institutionnel de l'île et ce à l'approche de la visite d'Emmanuel Macron attendue à Ajaccio et Bastia ce jeudi 28 septembre.

Auteur d'une tribune dans Le Point qui a pour titre "Emmanuel Macron à pieds joints dans le piège tendu par les nationalistes corses", le constitutionnaliste pointe des "concessions qui pourraient être faites aux nationalistes", "concessions qui", dit-il, "sapent les fondements de la République et l'unité du pays".

"Une rupture fondamentale avec toute notre histoire"

“Il va falloir voir les concessions qui sont faites" poursuit-il. "Pour l'instant, les choses semblent relativement floues. Toutefois, Gérald Darmanin a laissé entendre que tout pouvait être négociable, à peut-être quelques exceptions près, mais la notion d'autonomie n'a pas réellement de sens. En réalité c'est un slogan plus qu'une réalité juridique. Mais si l'autonomie signifie notamment, la possibilité de voter des lois propres, ce qui aujourd'hui n'est autorisé qu'à la Nouvelle-Calédonie, il faut voir que c'est quand même une rupture fondamentale avec toute notre histoire depuis la nuit du 4 août 1789, le moment où on abolit les privilèges des ordres et des provinces, ce moment justement où on dit tous les Français sont égaux devant la loi et donc là en effet, c'est une rupture fondamentale. Si le gouvernement est prêt à aller dans ce sens-là, on entre dans quelque chose de nouveau".

L'intégralité de l'interview de Benjamin Morel sur France Bleu RCFM :