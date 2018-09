Corse

Dans un contexte de crise répétitif en matière de traitement des déchets, la Corse n’écarte pas l’éventualité d’un transfert d’une partie de ses déchets sur le continent. Mais pour se faire, il a fallu procéder à un marché public. Infructueux la première, le SYVADEC vient de retenir deux candidats. Le premier est un site de stockage à Le Vigeant en Poitou-Charentes pour 40.000 tonnes par an. L'autre acteur retenu est le groupement Véolia / TIRU qui fait du traitement thermique sur les sites de Nimes, Toulouse et Perpignan, pour 43.000 tonnes.

Cela coûtera à la Corse 108 € hors taxe la tonne, un prix auquel il faudra ensuite ajouter le coût de la mise en balle au départ de Bastia et celui du marché des transports.

Le prix final sera donc très élevé reconnait François Tatti, le président du SYVADEC.

Une solution « Corse » s’impose

Le dossier a été transmis à la collectivité de Corse et à l'Etat. Mais pour François Sargentini, les choses sont claires : « l'exportation n'est pas la solution ». Et pour cause, le prix du traitement des déchets pourrait au final approcher les 300 euros par tonne. Considérant la masse à gérer sur une année, le coût de l’exportation atteindrait les 15 M€. La solution doit donc être trouvée ici, en Corse, indique le président de l’office de l’environnement de la Corse.