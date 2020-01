Corse : la préfète de région Josiane Chevalier quitte l'île

Corse, France

La mission de Josiane Chevalier a été de courte durée en Corse. L'actuelle préfète de région devrait quitter l'île pour être prochainement nommée dans la région Grand-Est.

Un an et sept mois

Arrivée en Corse en mai 2018, Josiane Chevalier ne sera restée finalement qu'un an et sept mois. Elle aura été la première et la seule femme qui a occupé cette fonction de plus haut représentant de l'Etat en Corse. En moins de deux ans, Josiane Chevalier a beaucoup fait beaucoup parler d'elle, ultra-communicante et occupant le terrain quotidiennement, pour remuer parfois les dossiers les plus sensibles. Notamment ceux des paillotes, des fraudes présumées aux aides agricoles de l'Europe et des déchets.

La préfète de Corse présente ce mercredi matin à la pose de la première pierre de la halle des sports de Pietrosella © Radio France - Maxime Becmeur

Ce mercredi matin, Josiane chevalier était à est Pietrosella, pour le lancement du chantier de la halle des sports. Sûrement l'une des dernières sorties officielles de la préfète de Corse.

Le préfet de Martinique, successeur pressenti

Josiane Chevalier devrait être remplacé par Franck Robine, qui est actuellement en poste en Martinique. Originaire de Brignoles dans le Var, il est sorti de l'ENA en 1991. Par la suite il a notamment été l'ancien chef de cabinet de François Fillon à Matignon. A 53 ans, cela fait deux qu'il est à la tête de la préfecture de Martinique.