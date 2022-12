Corse : le dialogue avec Paris toujours en stand-by

Le processus de discussions avec Paris a de nouveau résonné hier dans l'hémicycle de l'Assemblée de Corse.

Les groupes nationalistes se sont tous prononcés pour une reprise du dialogue, mais à certaines conditions uniquement, le règlement de la question des prisonniers et la fin de la politique qualifiée de "répressive" de l'Etat.

"ON N'A PAS ENVIE D'ÊTRE LES PIGEONS D'UNE HISTOIRE MAL AMORCÉE", Jean-Martin Mondoloni

Les élus de droite ont été les seuls à ne pas poser des préables à la reprise du dialogue. " Nous nous jouons cartes sur table, explique Jean-Martin Mondoloni, le co-président du groupe Un Soffiu Novu. On ne minore pas les problèmes, on dit que les problèmes peuvent trouver des solutions dans la discussion et c'est aussi pour cela que nous voulons les reprendre. (...) On ne se situe dans aucun camp, poursuite le chef de file de la droite, Pas évidemment dans celui des faucons qui tendraient des pièges plus ou moins discrets. Pas non plus dans l'angélisme des colombes. Mais pour faire simple : on n'a pas envie d'être les pigeons d'une histoire mal amorcée".

"NOUS, NOUS AVONS FAIT UNE PART DU CHEMIN, IL Y A UN CERTAIN NOMBRE DE CONDITIONS À REMPLIR DU CÔTÉ DE L'ETAT", Gilles Simeoni

Dans sa réponse, Gilles Simeoni a repris une grande partie des arguments des autres groupes nationalistes, conditionnant la reprise du dialogue à des actes forts de l'Etat, notamment concernant Alain Ferrandi et Pierre Alessandri. "J'ai toujours dit à mes interlocuteurs, martèle le président de l'Exécutif, que quels que soient les désaccords entre nationalistes, il ne peut y avoir de réussite d'un processus si tous, tous, ne sont pas impliqués dans sa construction". Et Gilles Simeoni de s'adresser au co-président du groupe Un Soffiu Novu : "Je vous ai répondu Jean-Martin, pas de préalables, mais des conditions politiques à créer pour que le processus puisse réussir. Nous,nous avons fait une part du chemin, il y a un certain nombre de conditions à remplir du côté de l'Etat et du gouvernement. Et pour l'instant, cela n'a pas été fait, c'est le moins que l'on puisse dire".

La nuance entre "préalables" et "conditions à remplir" est subtile. En attendant, le processus de discussions demeure au point mort.