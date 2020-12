Corse : le dossier des déchets renvoyé à janvier 2021

C’est un dossier sensible, un dossier sans fin, objet de crises répétées, qui ne trouve pas de solution durable. Même la magie de Noël n’y fait rien. La problématique de la gestion des déchets reste entière en cette fin d’année 2020. Et pour cause ! Le plan de prévention et de gestion des déchets, qui doit engager la Corse pour les douze prochaines années ne sera finalement pas abordé lors de la réunion de l’assemblée de Corse prévue lundi 21 et mardi 22 décembre. Le dossier a été renvoyé à la session de janvier.

Un dossier qui a suscité de vifs échanges en coulisses et en commissions entre élus de tout bord. La seule idée de la réalisation d’un incinérateur a échauffé les esprits et provoqué des crispations, y compris au sein même de la majorité régionale.

Le dossier des déchets reste un dossier sensible, épineux. Mais l'absence de solution est à l'origine de bien des critiques. Dans les rangs de l'opposition, on considère ce renvoi d'une session à une autre comme un nouvel échec.