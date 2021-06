Corse : le retour des FLNC à moins de trois semaines des territoriales

Dans un communiqué laconique reçu par nos confrères de Corse-Matin, les deux FLNC (UC et du 22 octobre) annoncent une prochaine communication, après les territoriales, et critiquent aussi bien les mouvements nationalistes publics que clandestins.

Une communication des deux FLNC qui intervient moins d'un mois après l'intervention du FLNC Maghju 21 qui avait alors annoncé sa création, lors d'une conférence de presse clandestine, laissant planer clairement la menace d'une reprise de la lutte armée.

Rien de tel cette fois, dans ce court communiqué, d'à peine 6 lignes, signé par les deux FLNC, historiques : le FLNC Union des Combattants et celui du 22 octobre, très discrets depuis le dépôt des armes de juin 2014. Les deux organisations, unis pour l'occasion, font part de leur intention de communiquer leur analyse politique dans les semaines qui suivront les territoriales car, écrivent-elles, et c'est là le plus important, les circonstances l'exigent. Tout d'abord, lit-on, "la volonté de l'ensemble des organisations publiques de noyer la lutte de libération nationale dans une vision exclusivement électoraliste". En claire, elles sont accusées d'être trop divisées, trop ouvertes.

Critique à peine voilée aussi visant "la multiplicité des apparitions clandestines sans lendemain". Les 2 FLNC veulent montrer sinon leur force, tout du moins leur légitimité. Enfin pour justifier leur prochaine communication, ils mettent en avant "la situation éminemment préoccupante de notre peuple".

Reste à savoir quelle forme prendra cette communication, et quelles conclusions en tireront les deux FLNC.