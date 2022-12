Corse : "Les émeutes après l'assassinat d'Yvan Colonna ont une dimension émotionnelle", Jean-Louis Fabiani

Jean-Louis Fabiani était mercredi soir l'invité de Cuntrastu, l'émission mensuelle de Via Stella, en partenariat avec Rcfm et Corse-Matin. Ce disciple de Pierre Bourdieu, qui a été directeur des affaires culturelles de Corse de 1989 à 1991, est l'auteur de Sociologie de la Corse. Jean-Louis Fabiani est revenu entre autres sur les émeutes qui ont suivi l'assassinat d'Yvan Colonna, des émeutes de jeunes principalement, dont la revendication, selon lui, est davantage émotionnelle que politique.

ⓘ Publicité

"IL EST ÉVIDENT QUE POUR LES JEUNES GÉNÉRATIONS L'IDÉE QUE RIEN NE SE PASSE, QU'AU FOND LES INÉGALITÉS PERSISTENT, QUE LE FUTUR EST SOMBRE, ÉTAIT QUELQUE CHOSE QUI RELÈVE PLUS DE L'ÉMOTION QUE DE LA POLITIQUE"

"Toute revendication, dit-il, a bien sûr une dimension politique, mais là c'était une revendication émotionnelle qui témoignait d'une non-reconnaissance de la jeunesse corse, notamment de ses élus. Nous parlions de l'absence de changement (depuis l'arrivée des nationalistes au pouvoir, ndlr), il est évident que pour les jeunes générations l'idée que rien ne se passe, qu'au fond les inégalités persistent, que le futur est sombre, était quelque chose qui relève plus de l'émotion que de la politique au sens de l'organisation. Après la reformulation politique de ces revendications, elle a été l'œuvre de spécialistes de la politique, elle s'inscrit dans le cadre d'une lutte entre groupes. Mais en tout cas, c'est un réservoir, une potentialité qu'il ne faut pas ignorer".

"SE RÉFÉRER À UNE IDENTITÉ FIGÉE DE L'IMAGE DU CORSE, À LA MÉRIMÉE, C'EST RESTER PRISONNIER DE ÇA"

Le sociologue a également beaucoup parlé de culture, d'identité. Jean-Louis Fabiani considère que si la revendication identitaire a eu ses mérites, elle risque aujourd'hui de se transformer en piège. "C'est le piège de ce qu'on appelle en anglais Identity politics, c'est-à-dire assigner des populations à leurs identités, ethnique, cultuelle, raciale... Si vous faites ça, vous les enfermez. Une logique de l'émancipation me conduit à penser que si l'on dit à quelqu'un "Monsieur vous êtes un Africain d'Amérique et vous le resterez", on l'empêche de sortir de sa condition qui est une condition de dominé. Se référer à une identité figée de l'image du Corse, à la Mérimée, c'est rester prisonnier de ça (...) L'affirmation d'une identité est une condition du progrès, mais à un certain moment elle est aussi une forme de maintien dans une situation emprisonnante".

Cuntrastu, une émission à réécouter en intégralité ce jeudi sur RCFM à partir de 19H.