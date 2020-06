Corse : les liaisons aériennes libérées, le décret modifié dès ce soir

Répondant à une question de Philippe Vigier, le président du groupe "Libertés et Territoires", le Premier ministre a annoncé cet après-midi à l'Assemblée nationale que le décret imposant une raison impérieuse pour emprunter un avion entre Corse et contient sera modifié dans les prochaines heures.

La polémique faisait rage depuis ce lundi, Edouard Philippe y a mis un terme cet après-midi, lors des questions orales au gouvernement : le décret soumettant le transport aérien entre Corse et continent à un motif impérieux jusqu'au 23 juin sera modifié, "dès ce soir" a indiqué le Premier ministre. Il répondait à une question de Philippe Vigier, le président du groupe "Libertés et Territoires" qui jugeait cette mesure incompréhensible. Depuis hier, le président de l'Exécutif de Corse, Gilles Simeoni, mais aussi des élus de tous bords et les socio-professionnels insulaires demandaient la levée de ces restrictions.

Philippe Vigier, le président du groupe "Libertés et Territoires" - Capture d'écran